諾信EFD為製造商提供可靠的瞬幹膠點膠的實用技巧

羅德島東普羅維登斯--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--諾信(Nordson, NASDAQ: NDSN)旗下公司、世界領先的精密流體點膠系統製造商諾信EFD(Nordson EFD)欣然發佈全新指南和視頻，以幫助製造商進行棘手的瞬幹膠點膠，並提升控制力，提高產量，減少返工和流體浪費。

新版《瞬幹膠點膠指南》詳細介紹了這種快速固化材料的特性，以及這些特性如何在生產中形成優點和不足。正如制定包括特殊設定和維護步驟在內的適當操作程序，選擇合適的點膠系統和組件對於成功點膠同樣至關重要。

名為《可靠的瞬幹膠點膠的九大秘訣》的新視頻介紹了有關如何防止水分破壞塗敷準確性和一致性的實用技巧。

使用瞬幹膠點膠時，最牢固的黏合通常源自所施加的最少量的材料。這就是為什麼精確控制點膠材料的用量至关重要。

諾信EFD銷售與技術服務經理Gil Parenteau表示：「我們希望這些資料可以説明我們的客戶實現更加可控制的瞬幹膠點膠工藝，進而説明他們實現生產目標。此外，我們新推出的瞬幹膠墊膠指南和視頻還展現了重要的塗敷專業知識，這些專長讓EFD成為這類具有挑戰性的流體點膠項目的理想合作夥伴。」

如需瞭解更多信息，請寄送電子郵件至info@nordsonefd.com聯絡諾信EFD，或者致電+1 401.431.7000或800.556.3484。

關於諾信EFD

諾信EFD為臺式裝配工藝和自動裝配線設計並製造精密流體點膠系統。EFD點膠系統使製造商每次都能夠將同等數量的粘合劑、潤滑劑或其他裝配流體塗敷到每一個部件上，從而幫助眾多產業的公司增加產量、提高質量以及降低生產成本。該公司的其他流體管理能力包括用於包裝單組件和雙組件材料的針筒和卡式膠筒，以及用於在醫療、生物製藥和工業環境下控制流體流量的各種接頭、耦合器和連接器。該公司也是一家電子業點膠和印刷應用領域特種焊膏的領先配方公司。

關於諾信公司

諾信設計、製造並銷售高品質的產品和系統，用於點膠和加工粘合劑、塗層、聚合物、密封劑和生物材料；以及用於管理流體、測試與檢測質量、處理表面和固化。 這些產品均以廣泛的應用專長和全球直接銷售與服務為支援基礎。我們服務於眾多耐用與非耐用消費品及技術終端市場，包括包裝、無織布、電子、醫療、器材、能 源、運輸、建築和施工，以及一般的產品裝配與塗裝。該公司創辦於1954年，總部位於俄亥俄州韋斯特萊克(Westlake)，在全球30多個國家設有運營和支持辦事處。請造訪諾信網頁，網址為：www.nordson.com、www.twitter.com/Nordson_Corp或www.facebook.com/nordson.

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