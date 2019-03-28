诺信EFD为制造商提供可靠的瞬干胶点胶的实用技巧

罗得岛东普罗维登斯--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--诺信(Nordson, NASDAQ: NDSN)旗下公司、世界领先的精密流体点胶系统制造商诺信EFD(Nordson EFD)欣然发布全新指南和视频，以帮助制造商进行棘手的瞬干胶点胶，并提升控制力，提高产量，减少返工和流体浪费。

新版《瞬干胶点胶指南》详细介绍了这种快速固化材料的特性，以及这些特性如何在生产中形成优点和不足。正如制定包括特殊设置和维护步骤在内的适当操作程序，选择合适的点胶系统和组件对于成功点胶同样至关重要。

名为《可靠的瞬干胶点胶的九大秘诀》的新视频介绍了有关如何防止水分破坏涂敷准确性和一致性的实用技巧。

使用瞬干胶点胶时，最牢固的粘合通常源自所施加的最少量的材料。这就是为什么精确控制点胶材料的用量至关重要。

诺信EFD销售与技术服务经理Gil Parenteau表示：“我们希望这些资料可以帮助我们的客户实现更加可控的瞬干胶点胶工艺，进而帮助他们实现生产目标。此外，我们新推出的瞬干胶点胶指南和视频还展现了重要的涂敷专业知识，这些专长让EFD成为这类具有挑战性的流体点胶项目的理想合作伙伴。”

如需了解更多信息，请发送电子邮件至info@nordsonefd.com联系诺信EFD，或者致电+1 401.431.7000或800.556.3484。

关于诺信EFD

诺信EFD为台式装配工艺和自动装配线设计并制造精密流体点胶系统。EFD点胶系统使制造商每次都能够将同等数量的粘合剂、润滑剂或其他装配流体涂敷到每一个部件上，从而帮助众多产业的公司增加产量、提高质量以及降低生产成本。该公司的其他流体管理能力包括用于包装单组件和双组件材料的针筒和卡式胶筒，以及用于在医疗、生物制药和工业环境下控制流体流量的各种接头、耦合器和连接器。该公司也是一家电子行业点胶和印刷应用领域特种焊膏的领先配方公司。

关于诺信公司

诺信设计、制造并销售高质量的产品和系统，用于点胶和加工粘合剂、涂层、聚合物、密封剂和生物材料；以及用于管理流体、测试与检测质量、处理表面和固化。 这些产品均以广泛的应用专长和全球直接销售与服务为支持基础。我们服务于众多耐用与非耐用消费品及技术终端市场，包括包装、无纺布、电子、医疗、器材、能 源、运输、建筑和施工，以及一般的产品装配与涂装。该公司创办于1954年，总部位于俄亥俄州韦斯特莱克(Westlake)，在全球30多个国家设有运 营和支持办事处。请造访诺信网页，网址为：www.nordson.com、www.twitter.com/Nordson_Corp或www.facebook.com/nordson.

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