Earth Networks和RIMES宣佈展開技術合作，以使成員國政府受益於氣象服務

馬里蘭州德國鎮--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--全球氣象情報提供商Earth Networks今日宣佈，該公司已與非洲及亞洲區域綜合複合型災害預警系統(RIMES)建立合作關係。此次合作將有助於以多年合作計畫強化RIMES成員國的國家水文氣象服務(NMHS)惡劣天氣預警能力。這一消息是在新加坡舉辦的第六屆InterMET Asia年度大會上宣佈的。

這兩個組織將合力在亞非地區改善可靠氣象資訊的可及性和預警能力。經由提供根據其氣象和閃電網路取得的實地見解，Earth Networks將為RIMES提供關鍵的超地域資料，以協助區域NMHS即時縮小氣象觀測差距，並為更準確的預報提供支援。這些科技升級將有助於在惡劣天氣事件發生之前和期間更快地向公眾發出警告。

Earth Networks在整個RIMES地區擁有多年經營惡劣天氣預警網路方面的經驗，為政府機構和私人企業等所仰賴的全套視覺化、預報、風暴識別、警報和追蹤服務提供支援。與RIMES達成的這項新協議將有助於Earth Networks繼續與全球NMHS建立永續的公私部門氣象資訊服務合作關係。

根據協定，Earth Networks將與RIMES及其成員國就商業解決方案的技術選項展開合作，以改善惡劣天氣事件的預報和警報能力。除了為RIMES人員提供培訓和開發支援之外，Earth Networks還將提供全面的氣象資料，包括即時和過去的閃電資料、天氣觀測資料、預報情況，以及透過Sferic Maps和Sferic Mobile進行的即時風暴追蹤和警報。RIMES將全力將Earth Networks的閃電資料和警報功能整合到其複合型災害預警平臺中。

RIMES總監A.R. Subbiah表示：「獲得Earth Networks獨有的閃電偵測資料和技術，將提升對來臨中之惡劣天氣的狀況認知，這也正是我們渴望在成員國內部推廣的。在奧里薩邦部署新的決策支援工具和即時警報行動應用程式是我們首次利用這些寶貴資料，奧里薩邦是印度雷電死亡人數最多的邦，也是以頻繁且危險的雷暴、旋風和導致洪水氾濫的暴雨而聞名的地區。」

Earth Networks全球銷售資深副總裁Jim Anderson表示：「我們很高興能與RIMES攜手合作，協助NMHS建立可擴充的天氣監測和警報技術，進而針對惡劣天氣條件提供準確及時的警報。我們的目標是進一步協助RIMES為其成員國政府提供可執行的風險資訊，以減少因天氣造成的生命喪失和財產破壞。」

藉由此次合作，RIMES及其成員國可使用Earth Networks提供的一套先進的天氣預警和追蹤工具，包括：

全閃電偵測網路

Earth Networks Total Lightning Network（Earth Networks全閃電網路）是全球最先進的閃電網路，在100多個國家部署了1,700多個感測器。它能夠全面監測雲內和雲對地閃電，有助於建立更快的惡劣天氣警報、閃電衍生的雷達替代方案和即時風暴視覺化。

利用Sferic Maps和Sferic Mobile進行的即時天氣視覺化和警報

Sferic Maps及其配套應用程式Sferic Mobile為預報員、災害管理員和緊急應變管理人員提供以Web為基礎的業界最佳天氣偵測技術。只有Sferic Maps能夠顯示即時雷達以及Earth Networks Total Lightning Network偵測到的電閃。

更快的惡劣天氣通知及危險雷暴警報

Earth Networks獨有的危險雷暴警報(DTA)提供潛在惡劣天氣的提前通知，包括雷擊、暴雨、冰雹、強風和威脅更大的龍捲風活動。

高頻率的雲內閃電是潛在惡劣天氣活動的前兆指標。經由追蹤增加的雲內閃電頻率並發出相關警報，Earth Networks可最早提前45分鐘通知潛在的惡劣天氣。

獨特的雷達替代方案：PulseRad

儘管雷達已被證明是天氣預報、警報和研究方面的重要工具，但世界上仍有許多地區缺乏部署、操作和維護雷達解決方案所需的財政資源和技術專長。

首個能夠覆蓋國家和大洲層面的實用雷達替代方案PulseRad在外觀上與雷達類似，可提供與雷達相似的優勢，成本更低，更新速度比雷達更快，並且可以直接在Earth Networks的Sferic Maps天氣視覺化儀表板中存取。

傳統雷達的覆蓋範圍有限，即不超過陸地雷達站之外300英里，但PulseRad能夠探測海洋上空、島嶼附近和山區內的風暴，提供傳統雷達無法擷取的重要資訊。

關於Earth Networks

過去幾年間，Earth Networks在眾多國家建立了合作關係，旨在提供低成本且易於部署和維護的天氣觀測、預報和警報技術。公司致力於為全世界提供最佳的天氣和閃電觀測網路、視覺化工具和早期預警警報技術。學校、機場、運動隊伍、公用事業和政府機構仰賴我們的預警解決方案來保護生命、為天氣事件未雨綢繆及改善作業。各行各業的企業紛紛使用我們的氣象資料來自動進行風險管理、業務連續性和資產保護相關的決策。

關於RIMES

非洲及亞洲區域綜合複合型災害預警系統(RIMES)總部位於泰國，是國際和政府間機構，由其48個成員國擁有和管理，用於生成和應用預警資訊。RIMES由亞非國家在2004年印度洋海嘯之後於2009年努力促成下成立，以在複合型災害架構內建立區域預警系統，用於預警資訊的生成和傳播，以及準備和因應跨國界災害方面的能力建設。

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