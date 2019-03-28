Earth Networks和RIMES宣布开展技术合作，以使成员国政府受益于天气服务

马里兰州日耳曼敦--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--全球天气情报提供商Earth Networks今日宣布，该公司已与非洲及亚洲区域综合多灾种预警系统(RIMES)建立合作关系。此次合作将有助于多年合作计划增强RIMES成员国的国家水文气象服务(NMHS)恶劣天气预警能力。这一消息是在新加坡举办的第六届InterMET Asia年度大会上宣布的。

这两个组织将合力在亚非地区改善可靠天气信息的可获得性和预警能力。通过提供根据其天气和雷电网络获取的实地见解，Earth Networks将向RIMES提供关键的超地域数据，以帮助地区NMHS实时缩小气象观测差距，以及为更准确的预报提供支持。这些技术改进将有助于在恶劣天气事件发生之前和期间更快地向公众发出警告。

Earth Networks在全部RIMES地区拥有多年运营恶劣天气预警网络方面的经验，为政府机构和私营企业等所仰赖的一整套可视化、预报、风暴识别、警报和跟踪服务提供支持。与RIMES达成的这项新协议将支持Earth Networks继续致力于与全球NMHS建立可持续的公私合作天气信息服务合作关系。

根据协议，Earth Networks将与RIMES及其成员国就商业解决方案的技术方案展开合作，以改善恶劣天气事件的预报和报警能力。除了为RIMES人员提供培训和开发支持之外，Earth Networks还将提供全面的气象数据，包括实时和历史闪电数据、天气观测资料、预报情况，以及通过Sferic Maps和Sferic Mobile进行的实时风暴跟踪和报警。RIMES将全力将Earth Networks的闪电数据和报警功能整合到其多灾种预警平台中。

RIMES总监A.R. Subbiah表示：“获得Earth Networks独有的闪电探测数据和技术，将提升对正面侵袭的恶劣天气的态势感知，这也正是我们渴望在成员国内部推进的。在奥里萨邦部署新的决策支持工具和实时警报移动应用是我们首次利用这些宝贵数据，奥里萨邦是印度雷电死亡人数最多的州，也是以频繁且危险的雷暴、旋风和导致洪水泛滥的暴雨而闻名的地区。”

Earth Networks全球销售高级副总裁Jim Anderson表示：“我们很高兴能与RIMES携手合作，协助NMHS构建可扩展的天气监测和报警技术，进而针对恶劣天气条件提供准确及时的警报。我们的目标是进一步帮助RIMES向其成员国政府提供可执行的风险信息，以减少因天气造成的生命丧失和财产破坏。”

通过此次合作，RIMES及其成员国可使用Earth Networks提供的一套先进的天气预警和跟踪工具，包括：

整体闪电探测网络

Earth Networks Total Lightning Network（Earth Networks整体雷电网络）是全球最先进的雷电网络，在100多个国家部署有1,700多个传感器。它能够全面监测云内和云对地闪电，有助于建立更快的恶劣天气报警、基于闪电衍生的雷达替代方案和实时风暴可视化。

利用Sferic Maps和Sferic Mobile进行的实时天气可视化和报警

Sferic Maps及其配套应用Sferic Mobile为预报员、灾害管理员和应急管理人员提供基于Web的行业最佳天气侦测技术。只有Sferic Maps能够显示实时雷达以及Earth Networks Total Lightning Network检测到的电闪。

更快的恶劣天气通知及危险雷暴警报

Earth Networks独有的危险雷暴警报(DTA)提供潜在恶劣天气的提前通知，包括雷击、暴雨、冰雹、强风和威胁更大的龙卷风活动。

高发云内闪电是潜在恶劣天气活动的前兆标志。通过跟踪增加的云内闪电频率并发出相关警报，Earth Networks可最早提前45分钟通知潜在的恶劣天气。

独特的雷达替代方案：PulseRad

尽管雷达已被证明是天气预报、警报和研究方面的重要工具，但世界上仍有许多地区缺乏部署、操作和维护雷达解决方案所需的财政资源和技术专长。

首个能够覆盖国家和大洲层面的实用雷达替代方案PulseRad在外观上类似于雷达，提供与雷达相似的优势，成本更低，更新速度比雷达更快，并且可以直接在Earth Networks的Sferic Maps天气可视化仪表板中获取。

传统雷达的覆盖范围有限，即不超过陆基雷达站之外300英里，但PulseRad能够探测海洋上空、岛屿附近和山区内的风暴，提供传统雷达无法捕获的重要信息。

关于Earth Networks

过去的几年间，Earth Networks在众多国家建立了合作关系，旨在提供低成本且易于部署和维护的天气观测、预报和报警技术。公司致力于为全世界提供最佳的天气和闪电观测网络、可视化工具和早期预警警报技术。学校、机场、运动队、公用事业和政府机构仰赖我们的预警解决方案来保护生命、为天气事件未雨绸缪及优化运营。各行各业的企业纷纷使用我们的气象数据来自动进行风险管理、业务连续性和资产保护相关的决策。

关于RIMES

非洲及亚洲区域综合多灾种预警系统(RIMES)总部位于泰国，是国际和政府间机构，由其48个成员国拥有和管理，用于生成和应用预警信息。RIMES由亚非国家在2004年印度洋海啸之后于2009年努力促成下成立，以在多灾种框架内建立区域预警系统，用于预警信息生成和传播以及准备和应对跨国界灾害方面的能力建设。

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