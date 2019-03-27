Clearpath將以加值合作夥伴身份為機器人業界提供Velodyne雷射雷達技術

加州聖荷西--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--Velodyne Lidar, Inc.今日宣佈，Clearpath Robotics已成為其加值合作夥伴，將為Clearpath研究型機器人平臺提供其開創性的雷射雷達感測器。Clearpath Robotics總部位於加拿大，利用其行動機器人為學術和企業研究機構提供Velodyne感測器，用於勘測和檢查、石油和天然氣、農業、物料處理及其他應用。

Clearpath的機器人解決方案採用Velodyne最先進的雷射雷達技術，該技術擁有業界領先的解析度、距離和視野。Velodyne感測器可創建360°即時環境地圖，使機器人能夠偵測並避開障礙物，以進行自動駕駛安全導航。

Clearpath Robotics總經理Julian Ware表示：「Velodyne提供可靠、高品質的3D雷射雷達，對機器人研究界有傑出貢獻。近十年來，我們一直在自身的機器人平臺上推薦使用和整合Velodyne產品。事實證明，Velodyne感測器可處理具有挑戰性的自動化任務，並能夠在不熟悉和不可預測的環境中完美地發揮作用。」

Velodyne設計的雷射雷達感測器可與機器人平臺無縫整合，易於安裝，功耗低且搭載Web配置工具。它們經過精心設計，可在惡劣天氣等高壓力環境條件下運行，這對室外部署至關重要。Velodyne為所有應用整合提供全面的文件和支援。

Clearpath為Velodyne提供加值服務，並借助廣泛的專業知識將其感測器整合到客製化的機器人系統中。該公司在為機器人作業系統(ROS)就緒的行動機器人平臺提供支援方面有豐富的經驗，不僅開發和維護ROS驅動程式，而且提供循序漸進的ROS教學。Velodyne感測器具有內建的ROS整合功能，透過Clearpath商店提供。

Velodyne Lidar總裁兼商務長Mike Jellen表示：「Clearpath提供的研究型機器人平臺配有Velodyne感測器，易於操作，購買方便，且易於著手開發。Clearpath將帶來必要的技能和經驗，協助客戶從Velodyne雷射雷達提供的高解析度3D資料中獲得最大價值，進而打造創新型地面行動機器人解決方案。」

關於Clearpath Robotics

Clearpath Robotics是用於研發的無人駕駛車輛機器人技術領域的全球領導者，提供硬體、軟體和各種服務，以協助自動駕駛車輛的開發、部署和操作。Clearpath與40多個國家的逾500個全球最具創新力的品牌攜手合作，為橫跨工業材料處理、採礦、軍事、農業、航太和學術界等市場提供服務。Clearpath是一家屢獲殊榮的公司，近期獲得的獎項包括《機器人商業評論》50大企業 (Robotics Business Review Top 50 Company)、愛迪生創新獎(Edison Award for Innovation)，《商業內幕》40位40歲以下商界精英(Business Insider Top 40 under 40)，以及加拿大100大雇主(Canada’s Top 100 Employers)。敬請造訪Clearpath Robotics網站：www.clearpathrobotics.com。

關於Velodyne Lidar

Velodyne致力於為自動駕駛和駕駛輔助提供最智慧、最強大的雷射雷達解決方案。Velodyne創立於1983年，總部位於加州聖荷西，以其突破性的雷射雷達感測器技術組合而聞名於世。2005年，Velodyne的創辦人兼執行長David Hall發明了即時環景雷射雷達系統，徹底改變了汽車、新運輸方式、地圖、機器人和保安領域的感知和自主性。Velodyne的高性能產品系列包括廣泛的感測解決方案，例如具有成本效益的Puck™、多功能型Ultra Puck™、完美的L4-L5自主駕駛Alpha Puck™、超廣角VelaDome™、經ADAS最佳化的Velarray™，以及駕駛輔助用開創性軟體Vella™。如欲瞭解有關雷射雷達的更多詳情，敬請造訪Velodyne的Lidar 101網頁。

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