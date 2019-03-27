Clearpath将以增值合作伙伴身份为机器人社区提供Velodyne激光雷达技术

加州圣何塞--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--Velodyne Lidar, Inc.今日宣布，Clearpath Robotics已成为其增值合作伙伴，将为Clearpath研究型机器人平台提供其开拓性激光雷达传感器。Clearpath Robotics总部位于加拿大，依托其移动机器人为学术和企业研究机构提供Velodyne传感器，用于勘测和检查、石油天然气、农业、材料处理及其他应用。

Clearpath的机器人解决方案采用Velodyne最先进的激光雷达技术，该技术拥有业界领先的分辨率、量程和视场角。Velodyne传感器可创建360°实时环境地图，使机器人能够探测并避开障碍物，以实现自动驾驶安全导航。

Clearpath Robotics总经理Julian Ware表示：“Velodyne通过提供可靠、高质量的3D激光雷达，为机器人研究界做出了杰出贡献。近十年来，我们一直在自身的机器人平台上推荐使用和整合Velodyne产品。事实证明，Velodyne传感器可处理具有挑战性的自动化任务，并能够在不熟悉和不可预测的环境中完美地发挥作用。”

Velodyne设计的激光雷达传感器可与机器人平台无缝整合，易于安装，功耗低且搭载Web配置工具。它们经过精心设计，可在恶劣天气等高压力环境条件下运行，这对室外部署至关重要。Velodyne为所有应用整合提供全面的文档和支持。

Clearpath为Velodyne提供增值服务，并借助广泛的专业知识将其传感器整合到定制的机器人系统中。该公司在为机器人操作系统(ROS)就绪的移动机器人平台提供支持方面有着丰富的经验，不仅开发和维护ROS驱动程序，而且提供循序渐进的ROS教程。Velodyne传感器具有内置ROS整合功能，可通过Clearpath商店获取。

Velodyne Lidar总裁兼首席商务官Mike Jellen表示：“Clearpath提供的研究型机器人平台配有Velodyne传感器，易于操作，购买方便，且易于初步了解开发。Clearpath将带来必要的技能和经验，帮助客户从Velodyne激光雷达提供的高分辨率3D数据中获取最大价值，进而打造创新型地面移动机器人解决方案。”

关于Clearpath Robotics

Clearpath Robotics是用于研发的无人驾驶车辆机器人技术领域的全球领导者，提供硬件、软件和各种服务，以助力自动驾驶车辆的开发、部署和操作。Clearpath与40多个国家的逾500个全球最具创新力的品牌携手合作，服务于横跨工业材料处理、采矿、军事、农业、航空航天和学术界等市场。Clearpath是一家屡获殊荣的公司，近期获得的奖项包括《机器人商业评论》50强企业 (Robotics Business Review Top 50 Company)、爱迪生创新奖(Edison Award for Innovation)，《商业内幕》40位40岁以下商界精英(Business Insider Top 40 under 40)，以及加拿大100强雇主(Canada’s Top 100 Employers)。敬请访问Clearpath Robotics网站：www.clearpathrobotics.com。

关于Velodyne Lidar

Velodyne致力于为自动驾驶和驾驶辅助提供最智能、最强大的激光雷达解决方案。Velodyne始创于1983年，总部位于加州圣何塞，以其突破性的激光雷达传感器技术组合而闻名于世。2005年，Velodyne的创始人兼首席执行官David Hall发明了实时环绕视图激光雷达系统，彻底改变了面向汽车、新出行方式、地图、机器人和安防领域的感知和自主性。Velodyne的高性能产品系列包括广泛的传感解决方案，例如具有成本效益的Puck™、多功能型Ultra Puck™、完美的L4-L5自主驾驶Alpha Puck™、超广角VelaDome™、经ADAS优化的Velarray™以及驾驶辅助用开创性软件Vella™。如需了解有关激光雷达的更多详情，敬请访问Velodyne的Lidar 101网页。

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