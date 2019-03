LONDON & DORTMUND, Duits--(BUSINESS WIRE)--Borussia Dortmund, een van Duitslands meest succesvolle en geliefde Bundesliga teams wereldwijd, heeft zich aangesloten bij het innovatieve Fantastec SWAP digitale verzamelobjectenplatform.

De baanbrekende app stelt fans in staat om officieel gelicentieerde clubcontent zoals spelershandtekeningen en exclusieve video’s van hun favoriete voetbalteams te ontdekken, te verzamelen en te ruilen. De echte spelersprofielen zijn voorzien van een tijdstempel en worden geverifieerd via de modernste blokketentechnologie: “Gezien onze mentaliteit waarbij de fans op de eerste plaats komen bij Fantastec moesten we dit unieke product beschikbaar stellen voor een van Europa’s meest gepassioneerde fans. Het uitzonderlijke karakter van Fantastec SWAP is dat het voetbalfans in staat stelt om SWAP met vertrouwen en zekerheid te gebruiken met elke fan over de hele wereld. Het innovatieve format biedt exclusieve spelersprofielen met een verscheidenheid aan speciale kenmerken, waaronder geverifieerde spelershandtekeningen, exclusieve inhoud en dynamische stats. We zijn er zeker van dat de duizenden spelers die al SWAP spelen in meer dan 50 landen zullen genieten van Borussia Dortmund op ons platform”, aldus Steve Madincea, Managing Partner van Fantastec.

