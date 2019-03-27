AerSale將為Aero Air / Erickson Aero Tanker建造另一架滅火飛機用於撲滅森林野火

佛羅里達州珊瑚閣--(BUSINESS WIRE)----(美國商業資訊)--二手飛機、引擎、二手可用材料以及維護、修理和翻修(MRO)服務的全球供應商AerSale®今天宣佈，它已與Aero Air / Erickson Aero Tanker簽訂合約，為該公司位於亞利桑那州固特異市AerSale MRO工廠的機隊建造另一架消防滅火飛機。第6架MD-87飛機的改裝於4月1日正式開始，它將成為AerSale在固特異市完成的第六架此類飛機改裝。

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AerSale MRO服務資深副總裁Charlie McDonald表示：「Erickson Aero Tanker是一款功能多樣的滅火飛機，我們很榮幸能夠繼續幫助他們擴大機隊和增添更多的空中消防能力。這架經過改裝的飛機將成為未來幾年可用於對抗全國各地森林野火的最佳滅火飛機。」

改裝完成後，新的Erickson Aero Tanker可以450節的速度巡航，能攜帶3,000加侖的阻燃劑進入高達攝氏40度的所有環境中，其負載飛行距離高達900英里，而且只需5,200英尺的跑道即可滿載起飛和降落。

除了將原機MD-87改裝為滅火飛機外，AerSale還負責Erickson Aero Tanker機隊的所有重大維修任務。

關於AerSale

歡慶十週年的全球航空領導者AerSale專業從事二手飛機、引擎和零件的銷售、租賃和置換，同時為商用飛機和零件提供維護、修理和翻修(MRO)服務及工程服務。AerSale還為退役飛機和引擎所有者提供資產管理服務。AerSale 總部位於佛羅里達州珊瑚閣，在美國、歐洲和亞洲設有辦事處並經營業務。

欲瞭解更多資訊，請瀏覽公司網站www.aersale.com，也可致電(305) 764-3200或寄送電子郵件至media.relations@aersale.com與AerSale媒體關係部聯絡。

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