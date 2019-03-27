AerSale将为Aero Air / Erickson Aero Tanker建造又一架灭火飞机用于林野灭火

佛罗里达州科勒尔盖布尔斯--(BUSINESS WIRE)----(美国商业资讯)--二手飞机、发动机、二手可用材料以及维护、修理和大修(MRO)服务的全球供应商AerSale®今天宣布，它已与Aero Air / Erickson Aero Tanker签订合同，为该公司位于亚利桑那州固特异市AerSale MRO工厂的机队建造另一艘消防灭火飞机。第6架MD-87飞机的改装于4月1日正式开始，它将成为AerSale在固特异市完成的第六架此类飞机改装。

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AerSale MRO服务高级副总裁Charlie McDonald表示：“ Erickson Aero Tanker是一款功能多样的灭火飞机，我们很自豪能够继续帮助扩大其机队和增添更多的空中消防能力。这架经过改装的飞机将成为未来几年可用于对抗全国各地野火的最佳灭火飞机。”

改装完成后，新的Erickson Aero Tanker可以450节的速度巡航，能携带3,000加仑的阻燃剂进入高达40摄氏度的所有环境中，其负载飞行距离高达900英里，而且只需5,200英尺的跑道即可满载起飞和降落。

除了将原机MD-87改装为灭火飞机外，AerSale还负责Erickson Aero Tanker机队的所有大修任务。

关于AerSale

迎来其十周年庆典的全球航空领导者AerSale专业从事二手飞机、引擎和部件的销售、租赁和置换，同时为商用飞机和部件提供维护、修理和大修(MRO)和工程服务。AerSale还为退役飞机和引擎所有者提供资产管理服务。AerSale 总部位于佛罗里达科勒尔盖布尔斯，在美国、欧洲和亚洲设有办事处并开展业务。

欲了解更多信息，请访问公司网站www.aersale.com，也可致电(305) 764-3200或电邮至media.relations@aersale.com联系AerSale媒体关系部。

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