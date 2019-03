Earth Networks e RIMES anunciam colaboração técnica para beneficiar os serviços meteorológicos dos Estados membros

GERMANTOWN, Md.--(BUSINESS WIRE)--A Earth Networks, fornecedora global de informações meteorológicas, anunciou hoje uma parceria com o Sistema Regional Integrado de Alerta Antecipado de Múltiplos Riscos para a África e a Ásia (RIMES). A parceria estabelecerá um programa colaborativo de vários anos para aprimorar a capacidade da Agência Nacional de Serviços Meteorológicos e Hidrológicos (NMHS, na sigla em inglês) dos Estados membros da RIMES para permitir o aviso antecipado de eventos climáticos severos. Este anúncio foi feito na 6a Conferência Anual da InterMET da Ásia, em Singapura.

Juntas, as duas organizações estão trabalhando para melhorar o acesso a informações meteorológicas confiáveis e a recursos de alerta antecipado na África e na Ásia. Ao fornecer informações terrestres de sua rede de tempo e detecção de raios, a Earth Networks fornece dados críticos hiperlocais à RIMES para ajudar o NMHS regional a atender a necessidade de observação meteorológica em tempo real, e promover previsões mais precisas. Esses avanços tecnológicos irão resultar em alertas mais rápidos para o público antes e durante eventos climáticos adversos.

A Earth Networks tem vários anos de experiência na operação de um sistema de alerta antecipado para condições meteorológicas severas em todas as regiões RIMES que alimentam um conjunto completo de serviços de visualização, previsão, identificação de tempestades, alerta e rastreamento, utilizados por agências do governo e empresas privadas. Este novo acordo com a RIMES consolida o compromisso da Earth Networks de construir parcerias sustentáveis público-privadas de serviços de informação meteorológicos com a NMHS em todo o mundo.

Como parte deste acordo, a Earth Networks irá colaborar com a RIMES e seus Estados membros nas opções técnicas para soluções comerciais a fim de melhorar as capacidades de previsão e alerta de eventos meteorológicos severos. Além de oferecer treinamento e desenvolvimento para os funcionários da RIMES, a Earth Networks vai fornecer dados meteorológicos completos, incluindo dados históricos e em tempo real de detecção de raios, observações meteorológicas, previsões bem como rastreamento de tempestades ao vivo e alertas via Sferic Maps e Sferic Mobile. A RIMES vai trabalhar na integração dos dados e de capacidades de alerta de raios da Earth Networks para a sua plataforma de alerta antecipado de múltiplos perigos.

“Ter acesso à tecnologia e dados exclusivos de detecção de raios da detecção Earth Networks fornece um maior nível de conhecimento da situação para as condições climáticas adversas que estamos ansiosos para promover em nossos Estados membros", disse AR Subbiah, diretor RIMES. "Nosso primeiro projeto a utilizar esses dados valiosos é a implantação de uma nova ferramenta de apoio à tomada de decisão e um aplicativo de alerta em tempo real em Odisha, o estado com o maior número de mortes por raios na Índia e uma região conhecida por perigosas tempestades, ciclones e chuvas torrenciais que provocam inundações.”

“Estamos empolgados em fazer parceria com a RIMES para ajudar a desenvolver tecnologias de monitoramento e previsão do tempo para o NMHS que fornecem alertas oportunos e precisos para condições climáticas adversas", disse Jim Anderson, vice-presidente sênior responsável pelas vendas globais da Earth Networks. "Nosso objetivo é ajudar a RIMES a fornecer aos seus Estados membros informações práticas para reduzir as perdas de vidas e a destruição de propriedades devido às condições climáticas.”

Com essa colaboração, a RIMES e seus Estados membros têm acesso às ferramentas de última geração da Earth Networks para alerta e monitoramento meteorológico, incluindo:

Rede total de detecção de raios

Com mais de 1.700 sensores em 100 países, a Earth Networks Total Lightning Network (Rede Total de Raios da Earth Networks) é a mais avançada rede de detecção de raios do mundo. Sua capacidade de monitorar de forma abrangente os raios dentro das nuvens, e as descargas entre as nuvens e o solo, permite a criação de alertas meteorológicos mais rápidos, alternativas aos radares de detecção de raios e visualização em tempo real de tempestades.

Visualização climática em tempo real e alertas com o Sferic Maps e Sferic Mobile

Sferic Maps e seu aplicativo complementar Sferic Mobile oferece aos meteorologistas e encarregados de emergências e gestão de catástrofes o acesso à Internet para a melhor tecnologia de detecção meteorológica no setor. Apenas o Sferic Maps mostra radares ao vivo junto com os raios detectados pela Rede Total de Raios da Earth Networks.

Notificações meteorológicas adversas mais rápidas, juntamente com alertas de tempestade perigosas

Exclusivo para a Earth Networks, os Alertas de Tempestades Perigosas (DTA) fornecem notificações avançadas de condições meteorológicas adversas em potencial, que incluem raios, chuva torrencial, granizo, ventos fortes e maior ameaça de atividade de tornado.

Altas taxas de raios dentro das nuvens servem como indicadores precursores de possíveis atividades climáticas adversas. Ao rastrear os aumentos nos índices de raios dentro das nuvens e enviar esses alertas, a Earth Networks pode avisar sobre um possível clima adverso até 45 minutos antes.

Uma alternativa única ao radar: PulseRad

Embora o radar se mostra como uma ferramenta crítica para a previsão do tempo, assim como para alertas e pesquisas, muitas áreas do mundo carecem de recursos financeiros e capacidade técnica para implantar, operar e manter uma solução de radar.

PulseRad (a primeira alternativa prática ao radar capaz de cobertura a nível de escala nacional e continental) se assemelha visualmente ao radar, é projetado para oferecer benefícios semelhantes aos radares a um custo menor, é atualizado mais rapidamente que estes e pode ser acessado diretamente no painel de visualização climática do Sferic Maps da Earth Networks.

Enquanto o radar tradicional está limitado em cobertura a menos de 300 milhas de locais de radar em terra firme, o PulseRad também pode detectar tempestades nos oceanos, ilhas próximas e em regiões montanhosas, por isso oferece informações cruciais que o radar tradicional não captura.

Sobre a Earth Networks

Earth Networks desenvolveu parcerias em vários países ao longo dos últimos anos para introduzir as tecnologias de observação, previsão e alertas sobre a meteorologia, que são de baixo custo e fáceis de implantar e manter. A empresa está empenhada em possibilitar para o mundo as melhores redes de observação meteorológicas e de raios, ferramentas de visualização e tecnologias de alerta antecipado. As escolas, aeroportos, equipes esportivas, serviços públicos e agências governamentais confiam em nossas soluções de alerta antecipado para protegerem vidas, prepararem-se para eventos climáticos e otimizarem operações. Empresas de todos os setores utilizam nossos dados climáticos para automatizar decisões relacionadas à gestão de riscos, à continuidade de negócios e à proteção de ativos.

Sobre a RIMES

Com sede na Tailândia, o Regional Integrated Multi-Hazard Early Warning System for Africa and Asia (RIMES) é uma instituição intergovernamental e internacional detida e gerida pelos seus 48 países membros para a geração e aplicação de informações de alerta precoce. O Rimes foi fundado em 2009 com o esforço dos países da África e Ásia, como consequência do tsunami do Oceano Índico de 2004, para estabelecer um sistema regional de alerta antecipado dentro de um quadro de múltiplos riscos para gerar e comunicar informações de alerta antecipado, e a criação de capacidades de preparação e resposta em casos de perigos transfronteiriços.

