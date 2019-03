GERMANTOWN, Md.--(BUSINESS WIRE)--Earth Networks, een wereldwijde leverancier van weerintelligentie, kondigde vandaag aan dat het samenwerkt met het regionale geïntegreerde Multi-Hazard Early Warning System voor Afrika en Azië (RIMES). Het partnerschap zal een meerjarig samenwerkingsprogramma mogelijk maken om de capaciteit van RIMES’ National Hydro-Meteorological Services (NMHS) voor vroegtijdige waarschuwing voor zwaar weer te verbeteren. De aankondiging werd gedaan op de 6e jaarlijkse InterMET Asia conferentie in Singapore.

Samen werken de twee organisaties aan het verbeteren van de toegang tot betrouwbare weerinformatie en mogelijkheden voor vroegtijdige waarschuwing in Afrika en Azië.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, welke als enige rechtsgeldig is.