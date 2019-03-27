DOCOMO將與海外合作夥伴進一步擴大5G試驗

東京--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--NTT DOCOMO, INC.今日宣佈，該公司已與美國、以色列和日本的企業和組織機構達成協議，將合作進行在關島建立的5G行動測試網路相關試驗，旨在驗證與5G相容的新業務解決方案系統和設備。

試驗將由當地合作夥伴、解決方案合作夥伴及5G測試網路提供商DOCOMO共同進行。解決方案合作夥伴將開發並提供整合5G系統和設備的解決方案，而由企業和組織機構組成的當地合作夥伴將在實驗的基礎上，將這些解決方案運用於實際應用中，以進行測試和驗證。

當地合作夥伴包括電力機構關島電力局、關島大學資訊科技辦公室、在關島從事婚慶服務等不同領域的主要企業和組織機構，以及馬拉松賽行政辦事處。他們將對採用5G超高速、大容量、低延遲技術的各種解決方案進行測試，包括採用高畫質虛擬實境的遠距培訓系統、使用人工智慧(AI)監視器的監控系統偵測可疑人員等等。

DOCOMO今日還宣佈推出DOCOMO 5G Open LabTM GUAM，這是其在日本以外首個用於驗證5G技術的中心。該設施將提供5G試驗環境，來自日本及其他國家的企業可用以驗證5G解決方案。當地合作夥伴可以利用該網路對採用與5G網路相容設備的新服務進行戶外測試。為了利用這一網路，日本企業及眾多擁有先進5G技術的海外創投企業已宣佈將參與DOCOMO的跨境5G測試，成為5G Open合作夥伴計畫(5G Open Partner Program)的一部分。該計畫旨在促進合作夥伴協同合作，打造創新的5G服務。參與該計畫的海外公司和組織已超過80家。

展望未來，DOCOMO將進一步與日本及海外的合作夥伴合作，透過5G創造新的價值和業務，以解決社會問題，共創美好未來。

5G試驗概況 當地

合作夥伴 解決方案合作夥伴 具體詳情 關島電力局

（電力機構） Humaneyes Technologies Ltd. （以色列虛擬實境(VR)相機開發商） 5G虛擬實境培訓

使用360度高畫質VR相機(Vuze XR)進行的視訊直播，用於遠距培訓新技術人員 Aegis Systems Inc. （美國物體偵測AI開發商） 利用AI技術的5G監控

AI監視器的高速視訊處理，以降低變電站的夜間監控成本 關島大學資訊科技辦公室 PLEN Robotics Inc. （日本人臉識別技術開發商） 5G教育

以AI為基礎的低成本機器人系統，可透過低延遲的高速5G網路識別各考試地點的考生 Smart Home Sentry, Inc. （美國運動偵測AI開發商） 利用AI技術的5G監控

以AI為基礎的監視器高速處理視訊，可在夜間偵測校園內的異常行為和可疑人員 ARLUIS Wedding Guam （總部位於關島的婚慶服務公司） AMATELUS Inc. （日本視訊串流軟體開發商） 5G多螢幕視訊直播

配有多個攝影機的高畫質視訊系統，讓人們可以從遠距位置體驗精彩的結婚典禮 聯合航空關島馬拉松賽(United Airlines Guam Marathon)主辦單位 Flashframe

（美國照片共享平臺提供商） 5G運動

高速、大容量、低延遲系統，用於上傳即將於4月14日開賽的2019年聯合航空關島馬拉松賽的官方照片 NS Solutions Corporation （日本系統整合商） Meritech Co., Ltd. （日本軟體開發商） Space Entertainment Laboratory （日本航太科技整合商） 5G無人機

使用特殊遠洋無人機對海洋和叢林等偏遠地區進行廣域長途飛行監測的系統 JTB Corp （日本旅行社） 5G旅遊

此類服務將為遊客提升安全性、便利性和興奮感 索尼公司(Sony Corporation) （日本電子製造商） 5G AI機器人

遠距戶外操作配有高畫質攝影機和高畫質4K數位看板的概念車 DOCOMO 5G Open Lab是NTT DOCOMO, INC.的商標。

關於NTT DOCOMO

NTT DOCOMO是日本首屈一指的行動營運商，擁有逾7,700萬用戶，是全球3G、4G和5G行動網路科技的最重要貢獻者之一。除了核心通訊服務之外，DOCOMO還與越來越多的實體（“+ d”夥伴）合作，挑戰新的領域，創造令人興奮的便捷加值服務，改變人們的生活和工作方式。根據2020年及以後的中期計畫，DOCOMO正在率先推出尖端的5G網路，以促進創新性服務的發展，超越客戶的期望。DOCOMO在東京證券交易所(9437)上市。www.nttdocomo.co.jp/english。

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