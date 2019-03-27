DOCOMO將與海外合作夥伴進一步擴大5G試驗

東京--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--NTT DOCOMO, INC.今日宣佈，該公司已與美國、以色列和日本的企業和組織機構達成協議，將合作進行在關島建立的5G行動測試網路相關試驗，旨在驗證與5G相容的新業務解決方案系統和設備。
試驗將由當地合作夥伴、解決方案合作夥伴及5G測試網路提供商DOCOMO共同進行。解決方案合作夥伴將開發並提供整合5G系統和設備的解決方案，而由企業和組織機構組成的當地合作夥伴將在實驗的基礎上，將這些解決方案運用於實際應用中，以進行測試和驗證。
當地合作夥伴包括電力機構關島電力局、關島大學資訊科技辦公室、在關島從事婚慶服務等不同領域的主要企業和組織機構，以及馬拉松賽行政辦事處。他們將對採用5G超高速、大容量、低延遲技術的各種解決方案進行測試，包括採用高畫質虛擬實境的遠距培訓系統、使用人工智慧(AI)監視器的監控系統偵測可疑人員等等。
DOCOMO今日還宣佈推出DOCOMO 5G Open LabTM GUAM，這是其在日本以外首個用於驗證5G技術的中心。該設施將提供5G試驗環境，來自日本及其他國家的企業可用以驗證5G解決方案。當地合作夥伴可以利用該網路對採用與5G網路相容設備的新服務進行戶外測試。為了利用這一網路，日本企業及眾多擁有先進5G技術的海外創投企業已宣佈將參與DOCOMO的跨境5G測試，成為5G Open合作夥伴計畫(5G Open Partner Program)的一部分。該計畫旨在促進合作夥伴協同合作，打造創新的5G服務。參與該計畫的海外公司和組織已超過80家。
展望未來，DOCOMO將進一步與日本及海外的合作夥伴合作，透過5G創造新的價值和業務，以解決社會問題，共創美好未來。
|5G試驗概況
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當地
合作夥伴
|解決方案合作夥伴
|具體詳情
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關島電力局
（電力機構）
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Humaneyes Technologies Ltd.
（以色列虛擬實境(VR)相機開發商）
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5G虛擬實境培訓
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Aegis Systems Inc.
（美國物體偵測AI開發商）
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利用AI技術的5G監控
|關島大學資訊科技辦公室
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PLEN Robotics Inc.
（日本人臉識別技術開發商）
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5G教育
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Smart Home Sentry, Inc.
（美國運動偵測AI開發商）
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利用AI技術的5G監控
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ARLUIS Wedding Guam
（總部位於關島的婚慶服務公司）
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AMATELUS Inc.
（日本視訊串流軟體開發商）
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5G多螢幕視訊直播
|聯合航空關島馬拉松賽(United Airlines Guam Marathon)主辦單位
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Flashframe
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5G運動
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NS Solutions Corporation
（日本系統整合商）
Meritech Co., Ltd.
（日本軟體開發商）
Space Entertainment Laboratory
（日本航太科技整合商）
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5G無人機
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JTB Corp
（日本旅行社）
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5G旅遊
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索尼公司(Sony Corporation)
（日本電子製造商）
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5G AI機器人
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DOCOMO 5G Open Lab是NTT DOCOMO, INC.的商標。
關於NTT DOCOMO
NTT DOCOMO是日本首屈一指的行動營運商，擁有逾7,700萬用戶，是全球3G、4G和5G行動網路科技的最重要貢獻者之一。除了核心通訊服務之外，DOCOMO還與越來越多的實體（“+ d”夥伴）合作，挑戰新的領域，創造令人興奮的便捷加值服務，改變人們的生活和工作方式。根據2020年及以後的中期計畫，DOCOMO正在率先推出尖端的5G網路，以促進創新性服務的發展，超越客戶的期望。DOCOMO在東京證券交易所(9437)上市。www.nttdocomo.co.jp/english。
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