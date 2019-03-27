DOCOMO将携手海外合作伙伴进一步扩大5G试验

东京--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--NTT DOCOMO, INC.今日宣布，该公司已与美国、以色列和日本的企业和组织机构达成协议，将合作开展在关岛建立的5G移动测试网络相关的试验，旨在对兼容5G的新业务解决方案系统和设备进行验证。
试验将由当地合作伙伴、解决方案合作伙伴及5G测试网络提供商DOCOMO共同开展。解决方案合作伙伴将开发并提供整合5G系统和设备的解决方案，而由企业和组织机构组成的当地合作伙伴将在实验的基础上，将这些解决方案运用于实际应用中，以进行测试和验证。
当地合作伙伴包括电力机构关岛电力局、关岛大学信息技术办公室、在关岛从事婚庆服务等不同领域的主要企业和组织机构，以及一家马拉松赛行政办事处。他们将对采用5G超高速、大容量、低延迟技术的各种解决方案进行测试，包括采用高清虚拟现实的远程培训系统、使用人工智能(AI)监控摄像头探测可疑人员的监控系统等等。
DOCOMO今日还宣布推出其DOCOMO 5G Open LabTM GUAM，这是其在日本以外首个用于验证5G技术的中心。该设施将提供5G试验环境，来自日本及其他国家的公司可用其来验证5G解决方案。当地合作伙伴可以利用该网络对采用与5G网络兼容的设备的新服务进行户外测试。为了利用这一网络，日本企业及众多拥有先进5G技术的海外创投企业已宣布将参与DOCOMO的跨境5G测试，成为5G Open合作伙伴计划(5G Open Partner Program)的一部分。该计划旨在促进合作伙伴协作，打造创新的5G服务。参与该计划的海外公司和组织已超过80家。
展望未来，DOCOMO将进一步与日本及海外的合作伙伴深入合作，通过5G创造新的价值和业务，以解决社会问题，共创美好未来。
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5G试验概况
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当地
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解决方案合作伙伴
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具体详情
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关岛电力局
（电力机构）
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Humaneyes Technologies Ltd.
（以色列虚拟现实(VR)相机开发商）
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5G虚拟现实培训
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Aegis Systems Inc.
（美国物体检测AI开发商）
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利用AI技术的5G监控
|关岛大学信息技术办公室
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PLEN Robotics Inc.
（日本人脸识别技术开发商）
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5G教育
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Smart Home Sentry, Inc.
（美国运动检测AI开发商）
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利用AI技术的5G监控
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ARLUIS Wedding Guam
（总部位于关岛的婚庆服务公司）
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AMATELUS Inc.
（日本视频流软件开发商）
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5G多屏视频直播
|联合航空关岛马拉松赛(United Airlines Guam Marathon)主办方
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Flashframe
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5G体育
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NS Solutions Corporation
（日本系统集成商）
Meritech Co., Ltd.
（日本软件开发商）
Space Entertainment Laboratory
（日本航空航天技术集成商）
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5G无人机
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JTB Corp
（日本旅行社）
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5G旅游
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索尼公司(Sony Corporation)
（日本电子制造商）
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5G AI机器人
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DOCOMO 5G Open Lab是NTT DOCOMO, INC.的商标。
关于NTT DOCOMO
NTT DOCOMO是日本领先的移动运营商，拥有逾7,700万用户，是全球3G、4G和5G移动网络技术的最重要贡献者之一。除了核心通信服务之外，DOCOMO还与越来越多的实体（“+ d”伙伴）合作，挑战新的领域，创造令人兴奋的便捷增值服务，改变人们的生活和工作方式。根据2020年及以后的中期计划，DOCOMO正在率先推出领先的5G网络，以促进创新性服务的发展，超越客户的期望。DOCOMO在东京证券交易所(9437)上市。www.nttdocomo.co.jp/english。
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