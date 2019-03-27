DOCOMO将携手海外合作伙伴进一步扩大5G试验

东京--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--NTT DOCOMO, INC.今日宣布，该公司已与美国、以色列和日本的企业和组织机构达成协议，将合作开展在关岛建立的5G移动测试网络相关的试验，旨在对兼容5G的新业务解决方案系统和设备进行验证。

试验将由当地合作伙伴、解决方案合作伙伴及5G测试网络提供商DOCOMO共同开展。解决方案合作伙伴将开发并提供整合5G系统和设备的解决方案，而由企业和组织机构组成的当地合作伙伴将在实验的基础上，将这些解决方案运用于实际应用中，以进行测试和验证。

当地合作伙伴包括电力机构关岛电力局、关岛大学信息技术办公室、在关岛从事婚庆服务等不同领域的主要企业和组织机构，以及一家马拉松赛行政办事处。他们将对采用5G超高速、大容量、低延迟技术的各种解决方案进行测试，包括采用高清虚拟现实的远程培训系统、使用人工智能(AI)监控摄像头探测可疑人员的监控系统等等。

DOCOMO今日还宣布推出其DOCOMO 5G Open LabTM GUAM，这是其在日本以外首个用于验证5G技术的中心。该设施将提供5G试验环境，来自日本及其他国家的公司可用其来验证5G解决方案。当地合作伙伴可以利用该网络对采用与5G网络兼容的设备的新服务进行户外测试。为了利用这一网络，日本企业及众多拥有先进5G技术的海外创投企业已宣布将参与DOCOMO的跨境5G测试，成为5G Open合作伙伴计划(5G Open Partner Program)的一部分。该计划旨在促进合作伙伴协作，打造创新的5G服务。参与该计划的海外公司和组织已超过80家。

展望未来，DOCOMO将进一步与日本及海外的合作伙伴深入合作，通过5G创造新的价值和业务，以解决社会问题，共创美好未来。

5G试验概况 当地

合作伙伴 解决方案合作伙伴 具体详情 关岛电力局

（电力机构） Humaneyes Technologies Ltd. （以色列虚拟现实(VR)相机开发商） 5G虚拟现实培训

使用360度高清VR相机(Vuze XR)进行的视频直播，用于远程培训新技术员 Aegis Systems Inc. （美国物体检测AI开发商） 利用AI技术的5G监控

AI监控摄像机高速视频处理，以降低变电站的夜间监控成本 关岛大学信息技术办公室 PLEN Robotics Inc. （日本人脸识别技术开发商） 5G教育

基于AI的低成本机器人系统，可通过低延迟的高速5G网络识别各考点的考生 Smart Home Sentry, Inc. （美国运动检测AI开发商） 利用AI技术的5G监控

基于AI的监控摄像机高速视频处理，可在夜间探测校园内的异常行为和可疑人员 ARLUIS Wedding Guam （总部位于关岛的婚庆服务公司） AMATELUS Inc. （日本视频流软件开发商） 5G多屏视频直播

配有多个摄像头的高清视频系统，让人们可以从远程位置体验丰富多彩的婚礼仪式 联合航空关岛马拉松赛(United Airlines Guam Marathon)主办方 Flashframe

（美国照片共享平台提供商） 5G体育

高速、大容量、低延迟系统，用于上传即将于4月14日开赛的2019年联合航空关岛马拉松赛的官方照片 NS Solutions Corporation （日本系统集成商） Meritech Co., Ltd. （日本软件开发商） Space Entertainment Laboratory （日本航空航天技术集成商） 5G无人机

使用特殊远洋无人机对海洋和丛林等偏远地区进行广域长途飞行监测的系统 JTB Corp （日本旅行社） 5G旅游

此类服务将为游客提升安全性、便利性和兴奋感 索尼公司(Sony Corporation) （日本电子制造商） 5G AI机器人

远程户外操作配有高清摄像头和高清4K数字标牌的概念车 DOCOMO 5G Open Lab是NTT DOCOMO, INC.的商标。

关于NTT DOCOMO

NTT DOCOMO是日本领先的移动运营商，拥有逾7,700万用户，是全球3G、4G和5G移动网络技术的最重要贡献者之一。除了核心通信服务之外，DOCOMO还与越来越多的实体（“+ d”伙伴）合作，挑战新的领域，创造令人兴奋的便捷增值服务，改变人们的生活和工作方式。根据2020年及以后的中期计划，DOCOMO正在率先推出领先的5G网络，以促进创新性服务的发展，超越客户的期望。DOCOMO在东京证券交易所(9437)上市。www.nttdocomo.co.jp/english。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。