Earth Networks et RIMES annoncent une collaboration technique au profit des services météorologiques des États membres

GERMANTOWN, Maryland--(BUSINESS WIRE)--Earth Networks, un fournisseur mondial de renseignements météorologiques, a annoncé aujourd'hui un partenariat avec le système régional intégré d'alerte précoce multi-risques pour l'Afrique et l'Asie (RIMES). Le partenariat instaurera un programme de collaboration pluriannuel visant à optimiser la capacité des services hydrométéorologiques nationaux (SHN) des États membres de RIMES pour permettre l'alerte précoce d'intempéries violentes. Cette annonce a été faite à l'occasion de la 6e conférence annuelle InterMET Asia, à Singapour.

Ensemble, les deux organisations travaillent à améliorer l'accès à des informations météorologiques fiables et les capacités d'alerte précoce en Afrique et en Asie. En fournissant des informations terrestres à partir de ses réseaux météo et de détection de la foudre, Earth Networks fournit des données critiques hyperlocales à RIMES pour aider les SHN à combler les besoins en observation météorologique en temps réel, et à promouvoir des prévisions plus précises. Ces améliorations technologiques permettront d'accélérer les alertes destinées au public, avant et pendant des événements météorologiques violents.

Earth Networks a plusieurs années d'expérience dans l'exploitation d'un réseau d'alerte précoce pour les conditions météo violentes, sur l'ensemble des régions RIMES. Ce réseau soutient une gamme complète de services de visualisation, de prévision, d'identification des tempêtes, d'alerte et de suivi, recevant aussi bien la confiance d'agences gouvernementales que d'entreprises privées. Ce nouvel accord avec RIMES consolide l'engagement d'Earth Networks pout la mise en œuvre de partenariats public-privé durables de services d'informations météorologiques avec les SHN du monde entier.

Dans le cadre de cet accord, Earth Networks collaborera avec RIMES et ses États membres en matière d'options techniques pour des solutions commerciales en vue d'améliorer les capacités de prévision et d'alerte en cas d'événements météorologiques violents. En plus de proposer des activités de formation et de développement au personnel RIMES, Earth Networks fournira des données météorologiques exhaustives, y compris des données historiques et en temps réel de détection de la foudre, des observations météo, des prévisions, ainsi qu'un suivi en direct des tempêtes et des alertes via Sferic Maps et Sferic Mobile. RIMES travaillera à l'intégration des données de détection de la foudre et des capacités d'alerte d'Earth Networks à sa plateforme d'alerte précoce multi-risques.

"Avoir accès aux données et aux technologiques unique de détection de la foudre d'Earth Networks confère un niveau supérieur de connaissance situationnelle en termes d'intempéries violentes, que nous voulons promouvoir au sein de nos États membres", déclare A.R. Subbiah, directeur de RIMES. "Notre premier projet utilisant ces précieuses données est le déploiement d'un nouvel outil d'assistance à la prise de décision et d'une application d'alerte en temps réel à Odisha, l'état indien avec le plus grand nombre de foudroiements mortels et une région connue pour des orages dangereux, des cyclones et des pluies torrentielles provoquant des inondations."

"Nous sommes ravis de travailler au côté de RIMES pour contribuer à l'élaboration de technologies évolutives de surveillance et d'alerte météorologique destinées aux SHN, et générant des alertes précises et rapides en cas de conditions météo violentes", déclare Jim Anderson, vice-président principal en charge des ventes internationales chez Earth Networks. "Notre objectif est d'aider RIMES à fournir à ses gouvernements membres des informations exploitables afin de réduire les pertes humaines et la destruction matérielle en raison des conditions météo."

Avec cette collaboration, RIMES et ses États membres ont accès à la panoplie d'outils de pointe pour l'alerte et le suivi météorologique d'Earth Networks, notamment:

Total Lightning Detection Network

Avec plus de 1 700 capteurs répartis dans 100 pays, Earth Networks Total Lightning Network est le réseau de détection de la foudre le plus performant au monde. Sa capacité à surveiller de manière exhaustive les éclairs dans les nuages et entre la terre et les nuages permet la création d'alertes météo plus rapides, d'alternatives aux radars de détection de la foudre, et la visualisation d'orages en temps réel.

Visualisation et alerte météo en temps réel avec Sferic Maps et Sferic Mobile

Sferic Maps, et son application Sferic Mobile, fournissent aux prévisionnistes, responsables de la gestion des catastrophes et services d'urgence, un accès en ligne aux meilleures technologies de détection météo. Sferic Maps est la seule solution à fournir un suivi et la détection en direct des éclairs, via l'Earth Networks Total Lightning Network.

Des notifications plus rapides de conditions météo violentes, avec des alertes pour les orages dangereux

Exclusivité Earth Networks, les alertes d'orage dangereux (DTA) fournissent une notification détaillée du potentiel des conditions météo dangereuses, y compris les éclairs, fortes pluies, la grêle, les vents forts et la menace accrue d'activités tornadiques.

Les niveaux élevés de foudre dans les nuages servent d'indicateurs précurseurs de conditions météo potentiellement violentes. En surveillant l'élévation des niveaux d'éclairs dans les nuages, Earth Networks peut lancer un avis sur des conditions météo potentiellement violentes, avec jusqu'à 45 minutes d'avance.

Une alternative unique au radar: PulseRad

Alors que le radar s'est imposé comme un outil incontournable dans la prévision, l'alerte et la recherche météorologique, de nombreuses régions du monde n'ont pas les ressources financières et l'expertise technique nécessaires pour déployer, exploiter et entretenir un radar.

PulseRad—la première alternative concrète aux radars capable d'une couverture nationale et continentale— qui ressemble visuellement à un radar, est conçue pour fournir des avantages similaires au radar, à moindre coût, avec des mises à jour plus rapides qu'avec un radar, et un accès direct au tableau de visualisation météo Sferic Maps d'Earth Networks.

Alors que la couverture d'un radar traditionnel est limitée à 300 miles par rapport aux sites de radar terrestres, PulseRad est également captable de détecter les orages au-dessus des océans, à proximité des îles et dans les régions montagneuses, en fournissant des informations cruciales qui ne sont pas captées par un radar traditionnel.

À propos d'Earth Networks

Earth Networks crée depuis plusieurs années des partenariats dans de nombreux pays pour fournir des technologies d'observation, de prévision et d'alerte météorologiques, qui sont à la fois abordables et faciles à déployer et à entretenir. La société s'engage à soutenir, à l'échelle mondiale, les meilleurs réseaux d'observation météo et de détection de la foudre, des outils de visualisation et des technologies d'alerte précoce. Des écoles, aéroports, équipes de sport, services publics et agences gouvernementales comptent sur nos solutions d'avertissement anticipé pour sauver des vies, se préparer à des événements météorologiques et optimiser leurs opérations. Dans tous les secteurs, les sociétés utilisent nos données météo pour automatiser les décisions relatives à la gestion des risques, la pérennisation des activités et la protection des actifs.

À propos de RIMES

Basé en Thaïlande, le système régional intégré d'alerte précoce multi-risques pour l'Afrique et l'Asie (RIMES) est une institution internationale et intergouvernementale, détenue et gérée par ses 48 pays membres, pour la production et l'application d'informations d'alerte précoce. RIMES a été créé en 2009 grâce aux efforts fournis par des pays d'Afrique et d'Asie, à la suite du tsunami de 2004 dans l'océan Indien, dans le but de mettre en place un système régional d'alerte précoce multi-risques générant et communiquant des renseignements anticipés, et de renforcer les capacités de préparation et de réponse aux risques transfrontaliers.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.