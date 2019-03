GERMANTOWN, Maryland--(BUSINESS WIRE)--Earth Networks, azienda internazionale che fornisce informazioni rilevanti sulle condizioni meteorologiche, oggi ha annunciato di avere stretto con RIMES (Regional Integrated Multi-Hazard Early Warning System per l’Africa e l’Asia) una partnership che renderà possibile l’attuazione di un programma di collaborazione pluriennale volto a migliorare la capacità dei servizi nazionali meteorologici e idrologici (NMHS) degli stati membri di RIMES di generare preallarmi per condizioni meteorologiche avverse. L’annuncio è stato dato in occasione della 6a edizione annuale della conferenza InterMET Asia in Singapore.

Insieme, le due organizzazioni si stanno impegnando per migliorare l’accesso a informazioni meteorologiche attendibili e le funzioni di preallarme in Africa e in Asia.

