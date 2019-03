Clearpath introduit la technologie Velodyne Lidar auprès de la communauté robotique en tant que partenaire à valeur ajoutée

Clearpath Robotics offers Velodyne sensors on its mobile robots to academic and corporate research organizations. (Photo: Business Wire)

SAN JOSE, Californie--(BUSINESS WIRE)--Velodyne Lidar, Inc. a annoncé aujourd’hui que son nouveau partenaire à valeur ajoutée, Clearpath Robotics, va fournir ses capteurs lidar révolutionnaires à la plateforme robotique de recherche Clearpath. Clearpath Robotics, dont le siège est au Canada, propose les capteurs Velodyne aux organisations de recherche académique et d’entreprise sur ses robots mobiles destinés à des applications telles que, notamment, sondages et inspections, pétrole et gaz, agriculture, et traitement des matériaux.

Les solutions robotiques de Clearpath utilisent la technologie lidar à la pointe du progrès de Velodyne, qui revendique une résolution, une portée et un champ de vision à l’avant-garde de l’industrie. En créant en temps réel une carte à 360° de l’environnement, les capteurs Velodyne permettent au robot de détecter et d’éviter les obstacles pour une navigation autonome sécurisée.

« Velodyne offre des contributions remarquables à la communauté de recherche robotique en fournissant un capteur lidar 3D fiable et de haute qualité, » a déclaré Julian Ware, directeur général de Clearpath Robotics. « Nous recommandons et intégrons les produits de Velodyne sur nos plateformes robotiques depuis près d’une décennie. Les capteurs Velodyne ont prouvé qu’ils pouvaient traiter les tâches automatiques difficiles et fonctionner parfaitement dans des environnements inhabituels et imprévisibles. »

Les capteurs lidar de Velodyne sont conçus pour une intégration homogène aux plateformes robotiques grâce à leur facilité de montage, leur faible consommation électrique et leur outil de configuration Internet inclus. Ils sont soigneusement conçus pour fonctionner efficacement dans des environnements très éprouvants tels que le mauvais temps, un avantage essentiel pour les déploiements en extérieur. Velodyne fournit une documentation et un soutien exhaustifs pour une intégration dans toutes les applications.

En intégrant ces capteurs dans les systèmes robotiques personnalisés, Clearpath offre à Velodyne des services à valeur ajoutée hautement spécialisés. S'appuyant sur sa longue expérience de prise en charge des plateformes mobiles intégrant un système d’exploitation pour robots (Robot Operating System, ROS), la société développe et entretient des pilotes ROS et propose des tutoriels ROS étape par étape. Les capteurs Velodyne, avec intégration ROS incorporée, sont disponibles sur le Clearpath Store.

« Clearpath fournit une plateforme robotique de recherche, équipée de capteurs Velodyne, facile à utiliser, facile à acheter, et facile à mettre en route pour le développement, » a ajouté Mike Jellen, président et directeur de la conformité chez Velodyne Lidar. « Clearpath dispose des compétences et de l'expérience requises pour aider les clients à tirer le meilleur parti des données 3D à haute résolution que fournit Velodyne lidar. Les clients peuvent alors créer des solutions de robotique mobile ancrées et innovantes. »

À propos de Clearpath Robotics

Importante société internationale spécialisée en robotique des véhicules sans pilote destinés à la recherche et au développement, Clearpath Robotics fournit le matériel, le logiciel et les services permettant le développement, le déploiement et l’exploitation des véhicules autonomes. Clearpath travaille avec plus de 500 marques parmi les plus innovantes au monde dans plus de 40 pays, desservant notamment les marchés suivants : manutention des matériaux industriels, exploitation minière, applications militaires, agriculture, aérospatiale et milieu universitaire. Clearpath est une société primée qui a récemment reçu les distinctions suivantes : Robotics Business Review Top 50 Company, Edison Award for Innovation, Business Insider Top 40 under 40, et a été listée au Canada parmi les 100 meilleurs employeurs. Visitez le site de Clearpath Robotics à l’adresse www.clearpathrobotics.com.

À propos de Velodyne Lidar

Velodyne fournit les solutions lidar les plus intelligentes et les plus puissantes en matière d’autonomie et d’assistance à la conduite. Fondée en 1983 et basée à San Jose, en Californie, Velodyne est connue dans le monde entier pour son portefeuille de technologies de capteurs lidar révolutionnaires. En 2005, David Hall, fondateur et PDG de Velodyne, a inventé les systèmes lidar à vision panoramique en temps réel, révolutionnant la perception et l’autonomie dans les domaines de l’automobile, de la nouvelle mobilité, de la cartographie, de la robotique et de la sécurité. La gamme de produits haute performance de Velodyne comprend de nombreuses solutions de détection, notamment l’économique Puck™, le polyvalent Ultra Puck™, l’Alpha Puck™, parfait pour une autonomie L4-L5, le VelaDome™ à très grand-angle, et le Velarray™ optimisé pour les systèmes ADAS, sans oublier Vella™, le logiciel révolutionnaire d’assistance à la conduite. Pour en savoir plus sur lidar, consultez sur le site de Velodyne, la Page Web Lidar 101.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.