BARCELLONA, Spagna--(BUSINESS WIRE)--Veeva Systems (NYSE:VEEV) ha annunciato oggi che LEO Pharma, leader globale nel ramo della dermatologia medica, ha scelto le applicazioni Veeva Development Cloud per promuovere l’adozione di procedure aziendali end-to-end entro il processo di sviluppo di prodotti. La società userà le suite Vault Clinical, Vault RIM e Vault Quality per unificare lo sviluppo di farmaci entro un’unica piattaforma cloud. Veeva Development Cloud permette a LEO Pharma di unificare le applicazioni per le funzioni cliniche, normative e relative alla qualità per migliorare ulteriormente l’efficienza e la conformità durante l’intero ciclo di vita del processo di sviluppo di prodotti.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.