AerSale constrói a próxima Aero Air/Erickson Aero Tanker para combate a incêndios florestais

AerSale to Build Next Aero Air / Erickson Aero Tanker for Wildfire Suppression (Photo: Business Wire)

CORAL GABLES, Flórida--(BUSINESS WIRE)--A AerSale®, fornecedora global de aeronaves, motores, materiais operacionais usados e serviços de manutenção, reparo e recondicionamento (MRO), anunciou hoje que assinou um contrato com a Aero Air/Erickson Aero Tanker para construir outro avião-tanque de combate a incêndios para a frota da empresa nas instalações de MRO da AerSale em Goodyear, Arizona. A conversão da 6a aeronave MD-87 começa formalmente em 1.º de abril e marcará a sexta modificação que a AerSale realiza em Goodyear.

“ A Erickson Aero Tanker é uma combatente de incêndios muito versátil. Estamos orgulhosos em continuar nosso trabalho para expandir sua frota e adicionar mais poder de combate a incêndios aéreos aos céus”, disse Charlie McDonald, vice-presidente sênior de Serviços de MRO na AerSale. “ Esta aeronave modificada será classificada entre os melhores aviões-tanque disponíveis para combater os incêndios florestais em todo o país nos próximos anos.”

Quando a modificação estiver concluída, a nova Erickson Aero Tanker voará a 450 nós, transportará 3.000 galões de retardante de fogo em todos os ambientes até 40 graus Celsius, terá uma autonomia de 900 milhas, exigirá uma pista de apenas 5.200 pés, decolando e aterrissando totalmente carregada.

Além de transformar as aeronaves MD-87 originais dos aviões de guerra, a AerSale também realiza toda a manutenção pesada na frota da Erickson Aero Tanker.

Sobre a AerSale

Líder global em aviação comemorando seu 10° aniversário, a AerSale é especializada na venda, arrendamento e troca de aeronaves, motores e componentes usados, além de oferecer uma ampla variedade de serviços de manutenção, reparo e recondicionamento (MRO) e de engenharia para aeronaves comerciais e componentes. A AerSale também presta serviços de gestão de ativos a proprietários de portfólios de aeronaves e motores que se encontram no final do ciclo de vida. Com sede em Coral Gables, Flórida, EUA, a AerSale mantém escritórios e operações nos Estados Unidos, Europa e Ásia.

Para obter mais informações, acesse o nosso site em www.aersale.com ou entre em contato com o setor de Relações com a Mídia da AerSale pelo telefone (305) 764-3200 ou pelo e-mail media.relations@aersale.com.

