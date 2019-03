BARCELONA, Spanje--(BUSINESS WIRE)--Veeva Systems (NYSE: VEEV) heeft vandaag aangekondigd dat LEO Pharma, een wereldwijde leider in medische dermatologie, Veeva Development Cloud-applicaties heeft geselecteerd om te helpen end-to-end bedrijfsprocessen bij productontwikkeling te ondersteunen. Het bedrijf zal de suites Vault Clinical, Vault RIM- en Vault Quality gebruiken om de geneesmiddelenontwikkeling op één cloudplatform te verenigen. Met Veeva Development Cloud kan LEO Pharma applicaties voor regelgeving en kwaliteit samenbrengen voor een nog grotere efficiëntie en compliance tijdens de levenscyclus van productontwikkeling.

