SAN MATEO, California--(BUSINESS WIRE)--Mercatus, un’importante piattaforma per la gestione di investimenti e asset alternativi, ha annunciato oggi il lancio iniziale di Quinbrook Infrastructure Partners con la piattaforma per la gestione del ciclo di vita degli investimenti (investment lifecycle management, ILM) Mercatus.

Quinbrook investe in un’ampia gamma di asset infrastrutturali per fonti energetiche a basse emissioni di carbonio e rinnovabili compresi impianti eolici offshore, impianti fotovoltaici a energia solare distribuiti o per società di servizi energetici, stoccaggio di energia in batterie, impianti per la copertura dei picchi e ‘reti elettriche intelligenti’. Quinbrook ha annunciato di recente la chiusura definitiva della sua ultima strategia che le ha permesso di raccogliere più di 1,6 miliardi di dollari da investitori istituzionali a sostegno di investimenti ‘a valore aggiunto’ nei mercati di Stati Uniti, Regno Unito e Australia.

