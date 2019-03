AerSale to Build Next Aero Air / Erickson Aero Tanker for Wildfire Suppression (Photo: Business Wire)

CORAL GABLES, Florida--(BUSINESS WIRE)--AerSale®, un fornitore di portata globale di servizi per aeromobili a metà della loro vita utile, motori, materiali usati riutilizzabili e di manutenzione, riparazione e revisione (maintenance, repair and overhaul, MRO), ha annunciato oggi la stipula di un contratto con Aero Air/Erickson Aero Tanker per la costruzione di un altro aereo cisterna anti-incendio per la flotta della società presso lo stabilimento MRO di AerSale ubicato a Goodyear in Arizona. La conversione del 6° aeromobile MD-87 inizierà ufficialmente il giorno 1° aprile e costituirà la sesta modifica di aeromobile di questo genere portata a termine da AerSale presso lo stabilimento di Goodyear.

“ L’aero cisterna di Erickson Aero è un bombardiere d’acqua alquanto versatile e siamo orgogliosi di portare avanti il nostro lavoro per espandere la sua flotta e accrescere le capacità aeree anti-incendio disponibili”, ha affermato Charlie McDonald, vicepresidente senior della divisione Servizi MRO presso AerSale.

