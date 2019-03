SAN MATEO, Californië--(BUSINESS WIRE)--Mercatus, een toonaangevend platform voor alternatieve activa en beleggingsbeheer, heeft vandaag de eerste lancering van Quinbrook Infrastructure Partners aangekondigd met het Mercatus Investment Lifecycle Management (ILM) Platform.

Quinbrook investeert in een breed scala aan koolstofarme en hernieuwbare energie-infrastructuuractiva die onshore wind, gebruiksschaal en gedistribueerde zon-PV, batterijopslag, piekcapaciteit en ‘smart grids’ omvatten. Quinbrook heeft onlangs de laatste hand gelegd aan zijn nieuwste strategie, waarbij meer dan 1,6 miljard dollar is aangetrokken van institutionele beleggers om ‘value add’ investeringen in de Amerikaanse, Britse en Australische markten te ondersteunen.

