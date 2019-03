AerSale baut nächsten Aero Air / Erickson Aero Tanker für Waldbrandbekämpfung

AerSale to Build Next Aero Air / Erickson Aero Tanker for Wildfire Suppression (Photo: Business Wire)

CORAL GABLES, Florida--(BUSINESS WIRE)--AerSale®, ein weltweit tätiger Anbieter von Midlife-Flugzeugen, Triebwerken, gebrauchtem Verbrauchsmaterial sowie Wartungs-, Reparatur- und Instandsetzungsdienstleistungen (Maintenance, Repair, Overhaul, „MRO“), gab heute bekannt, einen Vertrag mit Aero Air / Erickson Aero Tanker unterzeichnet zu haben, um ein weiteres Löschflugzeug für die Unternehmensflotte im MRO-Werk von AerSale in Goodyear, Arizona, zu bauen. Der Umbau des 6. MD-87-Flugzeugs beginnt offiziell am 1. April und markiert den sechsten solchen Flugzeugumbau, den AerSale bei Goodyear durchgeführt hat.

„ Der Erickson Aero Tanker ist ein sehr vielseitiges Feuerlöschflugzeug und wir sind stolz, unsere Arbeit fortzusetzen, um unsere Flotte zu erweitern und mehr Feuerlöschkraft aus der Luft zu ermöglichen“, sagte Charlie McDonald, Senior Vice President, MRO Services bei AerSale. „ Dieses modifizierte Flugzeug wird auf Jahre hinaus zu den besten Löschflugzeugen zur Bekämpfung von Flächenbränden im ganzen Land gehören.“

Sobald die Modifikation abgeschlossen ist, wird der neue Erickson Aero Tanker mit 450 Knoten fliegen, 3.000 Gallonen feuerhemmendes Mittel in allen Umgebungen bis zu 40 Grad Celsius transportieren, eine Reichweite von 900 Meilen haben, nur eine 5.200 Fuß lange Start- und Landebahn benötigen sowie voll beladen starten und landen.

Neben der Umrüstung des ursprünglichen MD-87-Flugzeugs zum Löschflugzeug führt AerSale auch alle Wartungsarbeiten an der Flotte von Erickson Aero Tanker durch.

Über AerSale

Als führender globaler Anbieter in der Luftfahrtindustrie feiert AerSale sein 10-jähriges Jubiläum und ist spezialisiert auf Vertrieb, Leasing und Austausch von gebrauchten Flugzeugen, Triebwerken und Komponenten. Darüber hinaus bietet das Unternehmen eine breite Palette an Wartungs-, Reparatur- und Instandhaltungsdiensten (MRO) sowie Entwicklungsdienstleistungen für Verkehrsflugzeuge und Komponenten an. AerSale bietet darüber hinaus Asset-Management-Dienstleistungen für Besitzer stillgelegter Flugzeuge und Triebwerke. Von dem Hauptsitz in Coral Gables (Florida, USA) aus unterhält AerSale Niederlassungen und Geschäftsstellen in den USA, Europa und Asien.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website unter www.aersale.com. Sie erreichen AerSale Media Relations telefonisch unter (305) 764-3200 oder per E-Mail unter media.relations@aersale.com.

