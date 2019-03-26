國際醫療品質協會與病人安全運動基金會合作以達成院內可預防之死亡為零

加州爾灣和都柏林--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊) -- 國際醫療品質協會(ISQua)欣然宣佈，他們已簽署合作協定以支持病人安全運動基金會(PSMF)及其杜絕院內可預防之死亡的使命。

透過該協議，ISQua與PSMF同意攜手合作，進一步推動其改善醫療品質及安全和杜絕病人可預防之死亡的目標。該夥伴關係將提供綜效，從而放大我們的使命。

ISQua與PSMF將合作確認病人安全領域的共同專案，並持續促進各自的活動。ISQua與PSMF將在各自的大會上開設聯席會議，即在南非開普敦召開的ISQua第36屆國際會議（2019年10月20日至23日）和2020年召開的PSMF第8屆世界病人安全及科技年度高峰會。

病人安全運動基金會執行長David Mayer, MD表示：「ISQua多年來一直是提升醫療安全及品質的全球翹楚。與他們攜手合作，致力於我們的共同目標，我們感到振奮。我們認為，像這樣的強大合作將幫助我們加快進展，即邁向將院內可預防之死亡降為零，並挽救全世界的生命。」

30多年來，ISQua一直致力於改善世界各地的醫療品質及安全。ISQua的網路連結所有六大洲的衛生專業人員。該組織旨在透過教育、知識共享、外部評估、支持世界各地的醫療體制及透過他們的醫療保健網路聯絡見解相似的人來達成目標。

ISQua執行長Peter Lachman, MD, MPH, MBCh, FRCPCH, FCP (SA), FRCPI表示：「病人安全是我們ISQua工作的核心。我們認為，雙方一起合作，我們能夠更快達到零目標。我們很高興加入病人安全運動基金會，傳播對達到零目標至關重要的干預措施。雙方匯聚的能量將改變一切。我們將為零目標而全力以赴。」

關於病人安全運動基金會

美國醫院中每年有超過20萬名病人，全球則有超過480萬名病人死於可預防之病因。病人安全運動基金會(Patient Safety Movement Foundation, PSMF)是全球性的非營利組織，為病人和醫院研製免費工具。病人安全運動基金會是在Masimo醫療保健倫理、創新和競爭基金會的支持下成立的，旨在將可預防之死亡人數降至零。改善病人安全需要來自所有利害關係者的合作努力，包括病人、醫療保健提供者、醫療科技公司、政府、雇主和私人支付機構。病人安全運動基金會與所有利害關係者攜手合作，以可付諸行動的病人安全解決方案來解決問題。基金會同時舉辦病人安全與科技高峰會。高峰會聚集全球部分頂尖精英展開激發思考的討論，為挑戰現狀提出構想。經由提出具體且影響力深刻的解決方案（稱為「可行的病人安全解決方案」）來因應病人安全的挑戰，鼓勵醫療科技公司分享其產品應用相關資料，呼籲醫院做出承諾以落實可行的病人安全解決方案，病人安全運動基金會正努力邁向將可預防之死亡人數降為零的目標。請造訪patientsafetymovement.org。

關於國際醫療品質協會(ISQua)

ISQua是會員制的非營利組織，30多年來一直致力於改善世界各地的醫療品質及安全。

ISQua的使命是透過教育和知識共享、外部評估、支持醫療體制及透過全球網路聯絡人脈，來激勵和驅動世界各地醫療品質及安全的改善。我們的願景是成為醫療品質及安全轉型的全球翹楚。

我們擁有醫療保健專業人士組成的廣泛網路，遍佈70個國家和六大洲。ISQua會員不斷致力於改善全世界的醫療品質。

ISQua致力於改善病人安全，並將病人安全置於醫療保健的核心。https://www.isqua.org/。

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