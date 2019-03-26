国际医疗保健品质学会与患者安全运动基金会联手合作以达成院内可预防死亡为零

加州尔湾和都柏林--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯) -- 国际医疗保健品质学会(ISQua)欣然宣布，他们通过签署合作协议来支持患者安全运动基金会(PSMF)及其杜绝院内可预防死亡的使命。

通过该协议，ISQua与PSMF同意携手合作，进一步推动其提高医疗保健品质及安全和杜绝患者可预防死亡的目标。该伙伴关系将提供协同效应，从而放大我们的使命。

ISQua与PSMF将携手确认患者安全领域的共同项目，持续促进各自的活动。ISQua与PSMF将在各自的会议上开设联席分会场，即在南非开普敦召开的ISQua第36届国际会议（2019年10月20日至23日）和2020年召开的PSMF第8届世界患者安全及科技年度峰会。

患者安全运动基金会首席执行官David Mayer, MD表示：“ ISQua多年来一直是提高医疗保健安全及品质的全球翘楚。与他们携手致力于我们的共同目标，我们感到振奋。我们认为，像这样的强大合作将帮助我们加快我们努力的进程，即达到院内可预防死亡为零，并挽救全世界的生命。”

30多年来，ISQua一直致力于提高世界各地的医疗保健品质及安全。ISQua网络联络所有六大洲的卫生专业人员。该组织旨在通过教育、知识共享、外部评估、支持世界各地的卫生体制、通过他们的医疗保健网络联络见解相似的人来达成其目标。

ISQua首席执行官Peter Lachman, MD, MPH, MBCh, FRCPCH, FCP (SA), FRCPI表示：“ 患者安全是我们ISQua工作的核心。我们认为，通过合作，我们能够更快达到零目标。我们很高兴加入患者安全运动基金会，来传播对达到零目标至关重要的干预措施。我们两家汇聚的能量将改变一切。我们将为零目标而全力以赴。”

关于患者安全运动基金会

美国每年有超过20万名院内患者，全球则有超过480万名患者死于可预防病因。患者安全运动基金会(Patient Safety Movement Foundation, PSMF)是一家全球性非营利组织，为患者和医院研制免费工具。患者安全运动基金会是在Masimo医疗保健伦理、创新和竞争基金会的支持下建立的，旨在将可预防死亡例数降至零。改善患者安全需要来自于所有利益相关方的合作性努力，包括患者、医疗保健提供者、医疗技术公司、政府、雇主和私人支付方。患者安全运动基金会与所有利益相关方携手合作，通过可付诸行动的患者安全解决方案应对问题。基金会同时举办患者安全与科技峰会。峰会汇聚全球部分顶级头脑精英，展开激发思考的讨论，为挑战现状出谋划策。通过提出针对性的、影响力深刻的解决方案（称为“可行性患者安全解决方案”）来应对患者安全的挑战，鼓励医疗技术公司共享其产品应用相关数据，呼吁医院做出承诺以落实可行性患者安全解决方案，患者安全运动基金会正努力实现零例可预防死亡数的目标。请访问patientsafetymovement.org。

关于国际医疗保健品质学会(ISQua)

ISQua是一家会员制非营利组织，30多年来一直致力于提高世界各地的医疗保健品质及安全。

ISQua的使命是通过教育和知识共享、外部评估、支持卫生体制及通过全球网络联络人脉，来激励和驱动世界各地医疗保健品质及安全的提高。我们的愿景是成为医疗保健品质及安全转型的全球翘楚。

我们拥有医疗保健专业人士组成的广泛网络，覆盖70个国家和六大洲。ISQua会员正在不断致力于提高全世界的医疗保健品质。

ISQua致力于提高患者安全以及将患者安全置于医疗保健交付的核心。https://www.isqua.org/。

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