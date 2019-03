AerSale to Build Next Aero Air / Erickson Aero Tanker for Wildfire Suppression (Photo: Business Wire)

CORAL GABLES, Florida--(BUSINESS WIRE)--AerSale®, een wereldwijde leverancier van vliegtuigen, motoren, gebruikt onderhoudbaar materiaal en onderhouds-, reparatie- en revisie (MRO)-services, heeft vandaag een contract met Aero Air / Erickson Aero Tanker aangekondigd. Dat bouwt nog een brandblusluchttankschip voor de vloot van het bedrijf in AerSale’s MRO-faciliteit in Goodyear, Arizona. De conversie van het 6de MD-87-vliegtuig begint formeel op 1 april en zal de zesde zijn van een dergelijke wijziging van het luchtvaartuig dat AerSale op Goodyear heeft voltooid.

