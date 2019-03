La Société internationale pour la qualité des soins de santé s'associe à la Patient Safety Movement Foundation pour atteindre le zéro décès évitable dans les hôpitaux

IRVINE, Californie et DUBLIN--(BUSINESS WIRE)--La Société internationale pour la qualité des soins de santé (International Society for Quality in Health Care, ISQua) est heureuse d'annoncer, par un accord de coopération formalisé, son soutien à la Patient Safety Movement Foundation (PSMF) et à sa mission visant à éliminer les décès évitables dans les hôpitaux.

En vertu de cet accord, l’ISQua et la PSMF conviennent de travailler ensemble afin de promouvoir leurs objectifs d’améliorer la qualité et la sécurité des soins de santé et d’éliminer les décès évitables de patients. Le partenariat fournira la synergie requise pour renforcer nos missions.

L’ISQua et la PSMF vont collaborer pour identifier des projets communs dans le domaine de la sécurité des patients et pour promouvoir leurs activités respectives. L’ISQua et la PSMF organiseront des sessions conjointes lors de leurs conférences respectives : à la 36e Conférence internationale de l’ISQua qui aura lieu (entre les 20 et 23 octobre 2019) au Cap, en Afrique du Sud ; et au 8e Sommet annuel mondial sur la sécurité des patients, la science et les technologies que la PSMF organisera en 2020.

« L’ISQua a été un leader mondial dans la promotion de soins de santé sûrs et de haute qualité pendant de nombreuses années. Nous sommes ravis de collaborer avec eux pour atteindre nos objectifs communs », a déclaré David Mayer, MD, président-directeur général de la Patient Safety Movement Foundation. « Nous estimons que de solides collaborations comme celle-ci nous aideront à accélérer les progrès que nous réalisons vers le zéro décès évitable dans les hôpitaux et à sauver des vies dans le monde entier. »

Depuis plus de 30 ans, l’ISQua s’emploie à améliorer la qualité et la sécurité des soins de santé dans le monde entier. Les réseaux de l'ISQua connectent les professionnels de la santé sur les six continents. Pour atteindre son objectif, l'organisation favorise l'éducation, le partage des connaissances, l'évaluation externe, la prise en charge des systèmes de santé dans le monde entier et les échanges entre personnes partageant les mêmes aspirations grâce à leurs réseaux de soins de santé.

« La sécurité des patients est au cœur de notre travail à l’ISQua. Nous pensons qu'une collaboration nous permettra de parvenir plus rapidement à l'objectif de zéro décès. Nous sommes heureux de nous associer à la Patient Safety Movement Foundation pour promouvoir les interventions qui permettront d’atteindre cet objectif zéro. L'énergie que nous pouvons mobiliser fera la différence. Nous devrions tous viser l'objectif zéro », a souligné Peter Lachman, MD, MPH, MBCh, FRCPCH, FCP (SA), FRCPI, président-directeur général de l'ISQua.

À propos de la Patient Safety Movement Foundation

Chaque année, plus de 200 000 personnes aux États-Unis, et plus de 4,8 millions de personnes à travers le monde meurent de causes évitables dans les hôpitaux. La Patient Safety Movement Foundation est un organisme mondial à but non lucratif qui crée des dispositifs gratuits pour les patients et les hôpitaux. La Patient Safety Movement Foundation a été établie grâce au soutien de la Masimo Foundation for Ethics, Innovation, and Competition in Healthcare, dans le but de réduire à ZÉRO le nombre des décès évitables. L’amélioration de la sécurité des patients nécessitera un effort de collaboration de tous les intervenants, y compris les patients, le personnel médical, les sociétés de technologie médicale, les autorités gouvernementales, les employeurs et les payeurs du secteur privé. La Patient Safety Movement Foundation travaille avec tous les intervenants pour s’attaquer aux problèmes à l’aide de solutions concrètes visant la sécurité des patients. La Fondation organise également le Sommet mondial sur la sécurité des patients, la science et la technologie. Le Sommet rassemble certains des plus brillants esprits de la planète pour des discussions et de nouvelles idées stimulantes visant à bousculer l’ordre établi. En présentant des solutions spécifiques à fort impact répondant aux défis liés à la sécurité des patients, appelées « Solutions concrètes pour la sécurité des patients » (Actionable Patient Safety Solutions), en encourageant les entreprises de technologie médicale à partager les données relatives à l’achat de leurs produits et en demandant aux hôpitaux de s’engager à mettre en œuvre des Solutions concrètes pour la sécurité des patients, la Patient Safety Movement Foundation œuvre pour atteindre son objectif de ZÉRO décès évitable. Consultez le site www.patientsafetymovement.org.

À propos de la Société internationale pour la qualité des soins de santé (ISQua)

L’ISQua est une organisation associative à but non lucratif, qui, depuis plus de 30 ans, s'efforce d’améliorer la qualité et la sécurité des soins de santé dans le monde entier.

La mission de l’ISQua est d’inspirer et d’améliorer la qualité et la sécurité des soins de santé dans le monde entier grâce à l’éducation et au partage des connaissances, à une évaluation externe, au soutien des systèmes de santé et aux échanges entre les personnes par le biais de réseaux mondiaux. Notre vision est de devenir le leader mondial de la transformation de la qualité et de la sécurité des soins de santé.

Notre vaste réseau de professionnels de la santé couvre plus de 70 pays et 6 continents. Les membres de l'ISQua travaillent sans relâche à l'amélioration de la qualité des soins de santé dans le monde entier.

Ayant pris l’engagement d’améliorer la sécurité des patients, l’ISQua s’impose de placer la sécurité des patients au cœur de la prestation des soins de santé. https://www.isqua.org/.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.