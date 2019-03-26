CNIM繼續與國際熱核融合實驗反應爐組織合作，設計和製造用於組裝未來核融合反應爐零件的高精度處理設備

巴黎--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--CNIM宣佈啟動與國際熱核融合實驗反應爐組織(ITER Organization)於2016年12月簽署的專用工具(PBT)架構協議的第三階段。該協議涵蓋ITER托卡馬克的安裝所需特殊工具的設計、製造和安裝。它需要設計和製造超大吊升系統以處理重達4公噸的零件。這些結構體包括兩個重40公噸、高18公尺的8層塔，它們將用於裝備扇形分段裝配工具(SSAT)。這些SSAT將用於組裝核融合反應爐真空室的每個磁區，然後將其轉移到反應爐建築物中進行組裝。

在同一份合約中，CNIM還受託為ITER訂製九種特殊的策略性工具。其中包括用於定位低溫恒溫器底座（1,250公噸的ITER最重零件）的處理系統和環形磁場線圈對堆內安裝工具（重700公噸、高17公尺的超導磁體定位誤差在1毫米內） 。

CNIM還被委託在現場安裝兩個SSAT工具。該專案目前正在順利進行中，其中第一個SSAT已經處於功能測試階段。第二個SSAT的機械和電氣組裝正在完成，隨後是在負載下進行操作測試。CNIM團隊將使用兩個位於SSAT上的高14公尺、寬8公尺、重390公噸的模型進行這些測試，以模擬環形磁場線圈。SSAT工具必須確保高精度的移動，要求誤差在1毫米以內。這次組裝計畫在2019年上半年完成。為此，CNIM已派出約20名工作人員在現場工作。

更多資訊請造訪cnim.com

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。