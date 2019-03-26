CNIM繼續與國際熱核融合實驗反應爐組織合作，設計和製造用於組裝未來核融合反應爐零件的高精度處理設備

CNIM在設計和製造技術最複雜的超大型設備方面的專長證明它是不可或缺的合作夥伴

1250 tons cryostat handling system (c) CNIM

巴黎--()--(美國商業資訊)--CNIM宣佈啟動與國際熱核融合實驗反應爐組織(ITER Organization)於2016年12月簽署的專用工具(PBT)架構協議的第三階段。該協議涵蓋ITER托卡馬克的安裝所需特殊工具的設計、製造和安裝。它需要設計和製造超大吊升系統以處理重達4公噸的零件。這些結構體包括兩個重40公噸、高18公尺的8層塔，它們將用於裝備扇形分段裝配工具(SSAT)。這些SSAT將用於組裝核融合反應爐真空室的每個磁區，然後將其轉移到反應爐建築物中進行組裝。

在同一份合約中，CNIM還受託為ITER訂製九種特殊的策略性工具。其中包括用於定位低溫恒溫器底座（1,250公噸的ITER最重零件）的處理系統環形磁場線圈對堆內安裝工具（重700公噸、高17公尺的超導磁體定位誤差在1毫米內） 。

CNIM還被委託在現場安裝兩個SSAT工具。該專案目前正在順利進行中，其中第一個SSAT已經處於功能測試階段。第二個SSAT的機械和電氣組裝正在完成，隨後是在負載下進行操作測試。CNIM團隊將使用兩個位於SSAT上的高14公尺、寬8公尺、重390公噸的模型進行這些測試，以模擬環形磁場線圈。SSAT工具必須確保高精度的移動，要求誤差在1毫米以內。這次組裝計畫在2019年上半年完成。為此，CNIM已派出約20名工作人員在現場工作。

更多資訊請造訪cnim.com

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