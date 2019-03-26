CNIM继续与国际核聚变组织合作，设计和制造用于未来聚变反应堆组件安装的高精度处理设备

巴黎--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--CNIM宣布启动与国际核聚变组织(ITER)组织于2016年12月签署的专用工具(PBT)框架协议的第三阶段。该协议涵盖ITER托卡马克安装所需专用工具的设计、制造和安装。它需要设计和制造超大提升系统以处理重达4吨的组件。这些结构体包括两个重40吨、高18米的8级塔，它们将用于装备扇形分段装配工具(SSAT)。这些SSAT将用于组装聚变反应堆真空室的每个扇区，然后将其转移到反应堆建筑物中进行组装。

在同一份合同中，CNIM还受托为ITER定制九种特殊的战略工具。其中包括用于定位低温恒温器底座（1,250吨的ITER最重部件）的处理系统和环形场线圈对堆内安装工具（重700吨、高17米的超导磁体定位误差在1毫米内） 。

CNIM还被委托在现场安装两个SSAT工具。该项目目前正在顺利进行中，其中第一个SSAT已经处于功能测试阶段。第二个SSAT的机械和电气组装正在完成，随后是在负载下进行操作测试。CNIM团队将使用两个位于SSAT上的高14米、宽8米、重390吨的模型进行这些测试，以模拟环形场线圈。SSAT工具必须确保高精度的移动，要求误差在1毫米以内。这次组装计划在2019年上半年完成。为此，CNIM已派出约20名工作人员在现场工作。

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