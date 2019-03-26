國際熱核融合實驗反應爐組織選擇由Bertin Technologies設計密度干涉儀偏振計

巴黎--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--CNIM集團的子公司Bertin Technologies收到了來自國際熱核融合實驗反應爐組織(ITER Organization)的「密度干涉儀偏振計」(DIP)初步設計合約。DIP是複雜的光學診斷系統，用於測量核融合反應中的電漿密度。

這是托卡馬克反應爐未來診斷儀器的關鍵部分。DIP用於測量電子密度以協助控制電漿，從而確保其穩定性並獲得最佳的能產率。

光學儀器設計和製造（如DIP技術）是法國工業創新領導者Bertin Technologies所主要擅長的領域。透過與位於卡達拉舍的國際熱核融合實驗反應爐組織(ITER)、位於巴塞隆納的ITER歐盟執行機構Fusion For Energy和美國普林斯頓物理電漿實驗室之間的合約，Bertin Technologies自2009年起就與ITER計畫合作，在核融合電漿的分析工具方面自主發展，對實驗的控制和安全以及獲取參數資料供物理學家使用有所貢獻。在其獨特經驗和專長的基礎上，Bertin未來幾年的目標是負責ITER完整診斷的其他層面，從設計階段到現場安裝。

該合約顯示了Bertin團隊在「大科學」領域的專長。

關於BERTIN TECHNOLOGIES

BIMIN TECHNOLOGIES為CNIM集團的子公司，延續其悠久的創新歷史，在全球開發、生產和銷售創新的系統和設備。在其700名員工中，有三分之二是工程師和高階管理人員。該公司活躍於全球舞臺，其2017年營業額近1億歐元。

根據在Megajoule雷射計畫中的經驗，Bertin自2009年以來一直專注於融合電漿的分析儀器，以協助ITER組織進行實驗和保障安全，並獲得供物理學家使用的參數。2017年收購Winlight（從事高性能光學元件和系統設計與製造的法國公司），讓Bertin加強了其在「大科學」（研究反應爐，同步加速器，望遠鏡）以及大型防禦和太空計畫中的影響力，客戶遍及歐洲、美國和亞洲。

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