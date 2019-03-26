国际核聚变组织选择由Bertin Technologies设计密度干涉仪偏振计

巴黎--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--CNIM集团的子公司Bertin Technologies收到了来自国际核聚变组织(ITER Organization)的一份“密度干涉仪偏振计”(DIP)的初步设计合同。DIP是一种复杂的光学诊断系统，用于测量核聚变反应中的等离子体密度。

这是托卡马克反应堆未来诊断仪器的关键组成部分。DIP被用于测量电子密度以帮助控制等离子体，从而确保其稳定性并获得最佳的能量产率。

光学仪器设计和制造（如DIP技术）是法国工业创新领导者Bertin Technologies所主要擅长的领域。通过与位于卡达拉舍的国际核聚变组织(ITER)、位于巴塞罗那的ITER欧盟执行机构Fusion For Energy和美国普林斯顿等离子体物理实验室之间的合同，Bertin Technologies自2009年起就与ITER项目合作，在核聚变等离子体的分析工具方面自主发展，为实验控制和安全以及获取参数数据供物理学家使用而做出了贡献。在其独特经验和专长的基础上，Bertin未来几年的目标是负责ITER完整诊断的其他方面，从设计阶段到现场安装。

该合同显示了Bertin团队在“大科学”领域的专长。

关于BERTIN TECHNOLOGIES

作为CNIM集团的子公司，BIMIN TECHNOLOGIES延续其悠久的创新历史，在全球范围开发、生产和销售创新的系统和设备。在其700名员工中，有三分之二是工程师和高级管理人员。该公司活跃于全球舞台，其2017年营业额近1亿欧元。

根据在Megajoule激光项目中的经验，Bertin自2009年以来一直专注于聚变等离子体的分析仪器，以帮助ITER组织开展实验和保障安全，并获得供物理学家使用的参数。2017年收购Winlight（一家从事高性能光学元件和系统设计与制造的法国公司），让Bertin加强了其在“大科学”（研究反应堆，同步加速器，望远镜）以及大型防御和太空项目中的影响力，客户遍及欧洲、美国和亚洲。

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