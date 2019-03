IRVINE, CALIF. & DUBLIN--(BUSINESS WIRE)--De Internationale Vereniging voor Kwaliteit in Gezondheidszorg (ISQua) is verheugd om hun steun aan de Patient Safety Movement Foundation (PSMF) en hun missie te verlenen via een ondertekende samenwerkingsovereenkomst. De missie is vermijdbare sterfgevallen in ziekenhuizen voorkomen.

Met deze overeenkomst komen ISQua en PSMF overeen samen te werken aan hun doelstellingen om de kwaliteit en veiligheid in de gezondheidszorg te verbeteren en te voorkomen dat patiƫnten onnodig overlijden. Het partnerschap zal zorgen voor synergie, zodat onze missies nog verder kan worden versterkt.

