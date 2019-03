La International Society for Quality in Health Care se asocia con la Patient Safety Movement Foundation a fin de lograr cero muertes evitables en los hospitales

IRVINE, California y DUBLÍN--(BUSINESS WIRE)--La International Society for Quality in Health Care (ISQua) se complace en anunciar su apoyo a la Patient Safety Movement Foundation (PSMF) y su misión de eliminar las muertes evitables en los hospitales, con un acuerdo de cooperación firmado.

Con este acuerdo, ISQua y PSMF acuerdan trabajar conjuntamente para promover sus objetivos de mejorar la calidad y la seguridad de la atención médica y eliminar las muertes evitables de pacientes. La asociación proporcionará sinergia para que nuestras misiones puedan ser amplificadas.

ISQua y PSMF trabajarán conjuntamente para identificar proyectos comunes en el campo de la seguridad de los pacientes y promover sus actividades de manera continua. ISQua y PSMF celebrarán sesiones conjuntas en sus respectivas conferencias, en la 36º Conferencia Internacional de ISQua (del 20 al 23 de octubre de 2019) en Ciudad del Cabo, Sudáfrica; y en la 8º Cumbre Anual Mundial de Seguridad del Paciente, Ciencia y Tecnología de la PSMF, en 2020.

“ ISQua ha sido un líder mundial en elevar la atención médica para que sea segura y de alta calidad durante muchos años. Estamos muy contentos de asociarnos con ellos para trabajar en pos de nuestros objetivos comunes”, señaló David Mayer, MD, Director Ejecutivo de la Patient Safety Movement Foundation. “ Sentimos que estrechas colaboraciones como ésta nos ayudarán a acelerar el progreso que estamos haciendo a fin de lograr que haya cero muertes evitables en hospitales y salvar vidas en todo el mundo”.

Durante más de 30 años, ISQua ha trabajado para mejorar la calidad y la seguridad de la atención médica en todo el mundo. Las redes de ISQua conectan a los profesionales de la salud en los seis continentes. La organización apunta a lograr su objetivo a través de la educación, el intercambio de conocimientos, la evaluación externa, el apoyo a los sistemas de salud en todo el mundo y la conexión de personas con ideas afines a través de sus redes de atención médica.

“ La seguridad de los pacientes es el tema central de nuestro trabajo en ISQua. Creemos que al trabajar juntos podemos alcanzar el objetivo cero más rápido. Nos complace unirnos a la Patient Safety Movement Foundation para difundir las intervenciones que son clave para llegar a Cero. La energía que podamos reunir marcará una diferencia. Todos deberíamos apuntar a Cero”, comenta Peter Lachman, MD, MPH, MBCh, FRCPCH, FCP (SA), FRCPI, Director Ejecutivo de ISQua.

Acerca de la Patient Safety Movement Foundation

Más de 200.000 personas mueren cada año en hospitales de los EE. UU. y 4,8 millones mueren en todo el mundo de maneras que se habrían podido evitar. La Patient Safety Movement Foundation es una organización global sin fines de lucro que genera herramientas gratuitas para pacientes y hospitales. La Patient Safety Movement Foundation se estableció a través del apoyo de la Masimo Foundation for Ethics, Innovation, and Competition in Healthcare con el objeto de reducir a CERO la cantidad de muertes evitables. Mejorar la seguridad de los pacientes requerirá el esfuerzo colaborativo de todas las partes interesadas, incluidos los pacientes, los proveedores de atención médica, las empresas de tecnología médica, los gobiernos, los empleadores y los contribuyentes del sector privado. La Patient Safety Movement Foundation trabaja con todas las partes interesadas para abordar los problemas y las soluciones ejecutables para la seguridad de los pacientes. La Fundación también convoca a la World Patient Safety, Science & Technology Summit (Cumbre Mundial de Seguridad del Paciente, Ciencia y Tecnología). La Cumbre reúne a algunas de las mentes más brillantes del mundo en debates que invitan a la reflexión y al análisis de nuevas ideas que desafíen el statu quo. Al presentar soluciones específicas de alto impacto para satisfacer los desafíos de la seguridad de los pacientes, que se conocen como Soluciones Ejecutables para la Seguridad del Paciente, alentar a las empresas de tecnología médica a compartir los datos de las personas para quiénes se adquieren sus productos y solicitar a los hospitales que se comprometan a implementar Soluciones Ejecutables para la Seguridad del Paciente, la Patient Safety Movement Foundation está trabajando con el objetivo de lograr CERO muertes evitables. Visite patientsafetymovement.org.

Acerca de la International Society for Quality in Health Care (ISQua)

ISQua es una organización sin fines de lucro, basada en miembros, que ha estado trabajando para mejorar la calidad y la seguridad de la atención médica en todo el mundo durante más de 30 años.

La misión de ISQua es inspirar e impulsar mejoras en la calidad y seguridad de la atención médica en todo el mundo a través de la educación y el intercambio de conocimientos, la evaluación externa, el apoyo a los sistemas de salud y la conexión de las personas a través de redes globales. Nuestra visión es ser el líder global de la transformación de la atención médica en calidad y seguridad.

Nuestra amplia red de profesionales de la salud abarca más de 70 países y 6 continentes. Los miembros de ISQua trabajan continuamente para mejorar la calidad de la atención médica en todo el mundo.

ISQua está comprometida con la mejora de la seguridad de los pacientes y el imperativo de colocar la seguridad de los pacientes en el centro de la prestación de la atención médica. https://www.isqua.org/.

