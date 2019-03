International Society for Quality in Health Care realiza parceria com Patient Safety Movement Foundation para erradicar as mortes evitáveis em hospitais

IRVINE, Califórnia e DUBLIN--(BUSINESS WIRE)--A International Society for Quality in Health Care (ISQua) tem a satisfação de anunciar seu apoio à Patient Safety Movement Foundation (PSMF) e à sua missão de erradicar as mortes evitáveis em hospitais por meio da assinatura de um acordo de cooperação.

Com esse acordo, a ISQua e a PSMF concordam em trabalhar conjuntamente em busca de suas metas para melhorar a qualidade e a segurança no atendimento à saúde, e acabar com a morte evitável de pacientes. A parceria proporcionará sinergia para a amplificação de nossas missões.

A ISQua e a PSMF trabalharão juntas para identificar projetos em comum no campo da segurança de pacientes e promover de modo contínuo as atividades de ambas as instituições. A ISQua e a PSMF realizarão sessões conjuntas em suas respectivas conferências: a 36.ª Conferência Internacional da ISQua, que será realizada na Cidade do Cabo de 20 a 23 de outubro de 2019; e a 8.ª Cúpula Mundial Anual de Segurança do Paciente, Ciência e Tecnologia, que será realizada em 2020.

“ A ISQua tem sido uma líder global na promoção da assistência à saúde segura e de alta qualidade há muitos anos. Vemos com grande otimismo nossa parceria com eles para trabalharmos em busca das metas que temos em comum”, declarou David Mayer, MD, diretor executivo da Patient Safety Movement Foundation. “ Acreditamos que sólidas colaborações como esta nos ajudarão a acelerar o progresso que estamos realizando para erradicar as mortes evitáveis em hospitais e salvar vidas no mundo todo.”

A ISQua trabalha há mais de 30 anos para melhorar a qualidade e a segurança da assistência à saúde em todo o mundo. As redes da ISQua conectam profissionais de saúde de todos os seis continentes. A organização busca atingir sua meta por meio de educação, troca de conhecimentos, avaliação externa, apoiando sistemas de saúde do mundo inteiro e conectando pessoas que pensam de modo semelhante por meio de suas redes de assistência à saúde.

“ A segurança do paciente está no centro do que fazemos na ISQua. Acreditamos que, trabalhando juntos, podemos atingir mais rapidamente a meta da erradicação total das mortes evitáveis. Para nós, é uma grande satisfação unir forças com a Patient Safety Movement Foundation para disseminar as intervenções fundamentais em busca da eliminação de mortes evitáveis. A energia que podemos reunir fará uma enorme diferença. Todos devemos buscar a erradicação das mortes evitáveis”, afirmou Peter Lachman, MD, MPH, MBCh, FRCPCH, FCP (SA), FRCPI, diretor executivo da ISQua.

Sobre a Patient Safety Movement Foundation

Mais de 200 mil pessoas morrem todos os anos em hospitais dos EUA, e 4,8 milhões em todo o mundo, de formas que poderiam ser evitadas. A Patient Safety Movement Foundation é uma organização global sem fins lucrativos que cria ferramentas gratuitas para pacientes e hospitais. A Patient Safety Movement Foundation foi estabelecida a partir do apoio da Masimo Foundation for Ethics, Innovation, and Competition in Healthcare com o objetivo de reduzir a ZERO o número de mortes evitáveis. Aprimorar a segurança do paciente exigirá um esforço de colaboração de todas as partes interessadas, o que inclui pacientes, fornecedores de assistência à saúde, empresas de tecnologia médica, governos, empregadores e contribuintes privados. A Patient Safety Movement Foundation trabalha com todas as partes interessadas para abordar os problemas com soluções acionáveis para a segurança dos pacientes. A fundação realiza também a Cúpula Mundial Anual de Tecnologia, Ciência e Segurança do Paciente. A cúpula reúne algumas das melhores mentes do mundo para a realização de debates que estimulem pensamentos e novas ideias que desafiem o status quo. Ao apresentar soluções específicas e de alto impacto para superar os desafios de segurança dos pacientes, chamadas Soluções Acionáveis para a Segurança dos Pacientes, que incentivam empresas de tecnologia médica a compartilharem os dados sobre a compra de seus produtos e convocam hospitais a se comprometerem a implementar soluções acionáveis para a segurança dos pacientes, a Patient Safety Movement Foundation trabalha para atingir a meta de reduzir a ZERO as mortes evitáveis. Acesse patientsafetymovement.org.

Sobre a International Society for Quality in Health Care (ISQua)

A ISQua, organização sem fins lucrativos composta de associados, trabalha há mais de 30 anos para melhorar a qualidade e a segurança da assistência à saúde em todo o mundo.

A ISQua tem como missão inspirar e promover melhorias na qualidade e na segurança da assistência à saúde no mundo todo por meio de educação e troca de conhecimentos, avaliação externa, apoiando sistemas de saúde e conectando pessoas por meio de redes globais. Nossa visão é ser a líder mundial na transformação da qualidade e da segurança da assistência à saúde.

Nossa ampla rede de profissionais de saúde abrange mais de 70 países em seis continentes. Os membros da ISQua trabalham continuamente para melhorar a qualidade da assistência à saúde em todo o mundo.

A ISQua tem o compromisso de melhorar a segurança dos pacientes e suprir a necessidade premente de colocar a segurança dos pacientes no centro de tratamentos de saúde. https://www.isqua.org.

