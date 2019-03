Dando continuidade à sua colaboração com a Organização ITER, a CNIM está projetando e fabricando equipamentos de manuseamento de alta precisão para a montagem de componentes do futuro reator de fusão

PARIS--(BUSINESS WIRE)--A CNIM anunciou o lançamento da terceira fase do contrato da estrutura do Purpose Built Tools (PBT) assinado com a Organização ITER em dezembro de 2016. Este contrato abrange a engenharia, a fabricação e a instalação de ferramentas especiais para a instalação do Tokamak da ITER. O escopo abrange o projeto e a fabricação de sistemas de içamento extremamente grandes para manusear peças com peso de até 4 toneladas métricas. Essas estruturas, formadas por duas torres de oito andares (18 metros de altura), com peso aproximado de 40 toneladas métricas, equipará as Sector Sub-Assembly Tools (SSAT, ferramentas do setor de submontagem). As SSATs serão utilizadas para montar cada setor da câmara de vácuo do reator de fusão antes da sua transferência para o ambiente do reator, onde serão todas montadas.

Sob o mesmo contrato, a CNIM também recebeu a incumbência de definir nove tipos de ferramentas especiais e estratégicas para a ITER. Essas ferramentas incluem os sistemas de manuseamento que serão utilizados para posicionar a base de criostato (o componente mais pesado da ITER pesando 1.250 toneladas métricas) e a ferramenta para a instalação em cavidade dos pares de bobinas no campo toroidal (posicionada até dentro de um milímetro dos imãs supercondutores de 700 toneladas métricas e 17 metros de altura).

A CNIM também tem a incumbência da instalação de duas ferramentas SSAT no local. Este projeto já está bem adiantado, com a primeira SSAT já em fase de teste funcional. A montagem mecânica e elétrica da segunda SSAT está sendo finalizada antes dos testes operacionais sob carga. As equipes da CNIM conduzirão esses testes usando dois modelos de 14 metros de altura e 8 metros de largura com um peso de 390 toneladas métricas, posicionados nas SSATs para simular as bobinas do campo toroidal. A ferramenta SSAT deve garantir alta precisão no movimento até dentro de um milímetro. A entrega desta montagem está programada para o primeiro semestre de 2019. A CNIM enviou uma equipe de aproximadamente 20 pessoas para trabalhar em campo para essa finalidade.

