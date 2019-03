ITER Organization escolhe a Bertin Technologies para projetar um polarímetro de interferômetro de densidade

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Bertin Technologies, uma subsidiária do CNIM Group, obteve um contrato da ITER Organization para o projeto preliminar do “polarímetro de interferômetro de densidade” (PID), um complexo sistema de diagnóstico óptico que mede a densidade do plasma durante as reações de fusão nuclear.

Este é um componente-chave dos futuros instrumentos de diagnóstico do reator tokamak. O objetivo do PID será ajudar a controlar o plasma medindo a densidade dos elétrons, a fim de garantir sua estabilidade e obter um rendimento energético ideal.

O projeto e a fabricação de instrumentos ópticos, como a tecnologia PID, são importantes áreas de excelência da Bertin Technologies, líder francesa em inovação industrial para este campo. Colaborando com o programa da ITER desde 2009, através de contratos com a ITER Organization em Cadarache, a Fusion For Energy em Barcelona e a Princeton Physics Plasma Laboratory nos EUA, a Bertin Technologies se desenvolveu em instrumentação projetada para analisar plasma de fusão, contribuindo para o controle e segurança dos experimentos, bem como aquisição de dados paramétricos que serão utilizados pelos médicos. Com base em sua experiência e especialização exclusivas, o objetivo da Bertin para os próximos anos é assumir outros aspectos do diagnóstico completo da ITER, desde a fase de concepção até a instalação no local.

Este contrato mostra a expertise das equipes da Bertin no campo da Big Science.

SOBRE A BERTIN TECHNOLOGIES

A BERTIN TECHNOLOGIES, subsidiária do CNIM Group, confia sua longa história de inovação no desenvolvimento, produção e comercialização de sistemas e equipamentos inovadores no mundo todo. Entre seus 700 funcionários, há 2/3 engenheiros e gerentes de alto nível. A empresa possui uma atividade global e seu volume de negócios alcançou quase 100 milhões de euros em 2017.

Com base na sua experiência no programa Megajoule Laser, a Bertin se posicionou desde 2009 em instrumentação destinada a analisar o plasma de fusão para contribuir para a realização e segurança dos experimentos da ITER Organization, mas também para adquirir os parâmetros que serão operados pelos médicos. Com a aquisição em 2017 da Winlight, uma empresa francesa especializada no projeto e fabricação de componentes e sistemas para ópticas de alta performance, a Bertin reforça sua presença no campo da Big Science (reatores de pesquisa, síncrotrons, telescópios) e para importantes programas espaciais e de defesa, com clientes na Europa, Estados Unidos e Ásia.

