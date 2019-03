LONDRA--(BUSINESS WIRE)--Fiorano Software, importante società specializzata in middleware aziendale, integrazione e gestione di interfacce per la programmazione di applicazioni (application programming interface, API), ha annunciato oggi l’aggiunta di servizi di controllo normativo e delle identità di fornitori terzi (third party provider, TPP) di Konsentus, una società di tecnologie per la conformità normativa con sede nel Regno Unito che fornisce API interattive basate su SaaS per il controllo dello stato di conformità normativa e delle identità dei TPP, alla propria piattaforma PSD2 pronta per l'implementazione per offrire maggiore supporto alle istituzioni finanziarie (financial institution, FI) che si stanno adoperando per conformarsi alla PSD2.

Biju Suresh Babu, responsabile della divisione Open banking globale presso Fiorano, ha commentato: “Dopo il recente lancio di Fiorano PSD2 Accelerator, concepito per offrire alle FI (ASPSP nella terminologia della PSD2) le tecnologie necessarie per soddisfare gli obblighi normativi imposti dalla PSD2 in materia di open banking sotto forma di pacchetto preintegrato, siamo molto lieti di poter offrire ora ai nostri clienti una soluzione esclusiva in grado di risolvere le loro sfide specifiche circa il controllo normativo e delle identità dei TPP.”

Superata ormai la prima importante scadenza del 14 marzo, entro cui le FI dovevano mettere le proprie interfacce ASPSP a disposizione per test esterni, la prossima scadenza importante prevista dalla PSD2 è il 14 settembre 2019, quando le FI dovranno dimostrare l’effettiva applicazione di tutti i mandati tecnologici sanciti dall’Autorità bancaria europea (European Banking Authority, EBA) tra cui X2SA, SCA e CSC.

