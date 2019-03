LONDEN--(BUSINESS WIRE)--Fiorano Software, een toonaangevende specialist voor Enterprise Middleware, Integratie en API Management, heeft vandaag aangekondigd dat het de Third Party Provider (TPP) Identity & Regulatory checking-services van Konsentus heeft toegevoegd. Konsentus is een in het Verenigd Koninkrijk gevestigde Regtech-onderneming die live SaaS-gebaseerde API’s levert om TPP-identiteit en regulerende status te controleren. De service is in staat via het direct te implementeren PSD2-platform verbeterde ondersteuning te bieden aan financiële instellingen (FI’s) die werken aan PSD2-compliance.

Biju Suresh Babu, Global Open Banking Fiorano: “Onlangs is de Fiorano PSD2 Accelerator gelanceerd. Die is ontworpen om FIs (ASPSP’s in PSD2-termen) te voorzien van technologie die vereist is om te voldoen aan de open bancaire regelgevingsverplichtingen van PSD2 als een vooraf geïntegreerde bundel. We zijn verheugd onze klanten een unieke oplossing te kunnen bieden om hun specifieke uitdagingen rond TPP-identiteit en wettelijke controle op te lossen.”

