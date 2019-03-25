SCG Chemicals Company选择gPROMS建模用于数字化设计和业务

伦敦--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--先进过程建模公司Process Systems Enterprise (PSE)今天宣布，公司已与东南亚最大的综合石化企业之一SCG签署一项长期协议，实现PSE gPROMS®建模技术在数字化设计和业务中的标准化应用。

SCG在数字化设计工作中采用先进过程模型来快速高效地研究流程决策空间，力求减少不确定性，并做出更加明智、快速和安全的设计与运行决策。这可帮助其加速创新，并优化其流程工厂的设计与运行。

SCG新兴业务总监兼研发总监Suracha Udomsak博士表示：“对SCG Chemicals而言，先进过程建模(APM)是我们数字化制造平台的一大要素。APM可令开发工作流程变得‘更加快速、成本更低、更加安全’，从而加速创新，这是我们的关键考虑因素。它是一个核心技术组件，能够帮助我们探索和开发新产品，例如新一代聚乙烯，同时缩短产品上市时间。”

PSE的gPROMS被广泛用于化工、能源、石化、食品和制药领域，可加速创新并优化现有业务。其主要优势在于可利用高保真多尺度模型，以极高的预测精确度代表复杂流程。然后，这些可用于大规模流程和工厂优化，从而最大限度提升经济效益，并对决策空间进行系统性研究，以降低风险和不确定性。现在借助新的gPROMS数字应用平台(Digital Applications Platform)，还能够在线执行高保真模型，用以监测、预测和优化，从而在日常业务中创造价值。

SCG流程技术总监Surachate Chalothorn先生表示：“我们主要在三大方面使用建模：用于卓越运营，以实现流程优化和消除瓶颈；用于新产品开发，以加快开发工作和降低工厂试验的风险；以及用于技术开发，为试点测试提供虚拟实验室。”

PSE能源与化工部门负责人James Marriott表示：“能够与SCG这样的创新企业合作，我们感到非常高兴，我们为其带去的新一代建模能力能够从真正意义上产生巨大的影响。”

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