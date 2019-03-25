SCG Chemicals Company選擇gPROMS建模用於數位設計和業務

倫敦--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--先進製程建模公司Process Systems Enterprise (PSE)今天宣佈，公司已與東南亞最大的綜合石化企業之一SCG簽署長期協定，將以PSE的 gPROMS®建模技術做為數位設計和業務中的標準化應用。

SCG在數位設計工作中採用先進製程模型來快速有效地探究製程決策空間，力求減少不確定性，並做出更加明智、快速和安全的設計與運行決策。這可協助其加速創新，並改善製程工廠的設計與運行。

SCG新興業務總監兼研發總監Suracha Udomsak博士表示：「對SCG Chemicals而言，先進製程建模(APM)是我們數位製造平臺的一大要素。APM可令開發工作流程變得『更加快速、成本更低、更加安全』，從而加速創新，這是我們的關鍵考慮因素。它是一個核心科技元件，使我們能夠探索和開發新產品，例如新一代聚乙烯，同時縮短產品上市時間。」

PSE的gPROMS被廣泛用於化工、能源、石化、食品和製藥領域，可加速創新並改善現有作業。其主要優勢在於可利用高傳真多尺度模型，以極高的預測精確度代表複雜製程。然後，這些可用於大規模製程和工廠最佳化，從而擴大經濟效益，並對決策空間進行系統性研究，以降低風險和不確定性。現在借助新的gPROMS數位應用平臺(Digital Applications Platform)，還能夠線上執行高傳真模型，用以監測、預測和最佳化，從而在日常業務中創造價值。

SCG製程技術總監Surachate Chalothorn先生表示：「我們主要在三大方面使用建模：卓越營運，用於製程最佳化和消除瓶頸；用於新產品開發，以加快開發工作和降低工廠試驗的風險；以及用於科技開發，為試行測試提供虛擬實驗室。」

PSE能源與化工部門負責人James Marriott表示：「能夠與SCG這樣的創新企業合作，我們感到非常高興，我們提供的新一代建模能力能夠真正產生重大影響。」

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