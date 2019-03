Eurostar optimise l’expérience de voyage avec la solution de planification des ressources et de la maintenance développée par Dassault Systèmes

VÉLIZY-VILLACOUBLAY, France--(BUSINESS WIRE)--Dassault Systèmes (Euronext Paris : #13065, DSY.PA) (Paris:DSY), annonce qu’Eurostar, l’un des principaux services ferroviaires internationaux à grande vitesse empruntant le tunnel sous la Manche, a choisi les applications DELMIA Quintiq de sa plateforme 3DEXPERIENCE pour optimiser la planification de ses ressources et de ses activités de maintenance.

Eurostar transporte des voyageurs entre Londres, Paris, Bruxelles, Rotterdam et Amsterdam via le tunnel sous la Manche ; en 2017, ils étaient 10,3 millions. L’entreprise a pour ambition de poursuivre son expansion en augmentant la fréquence de ses liaisons et en offrant la meilleure expérience de voyage possible à ses clients. Dans ce contexte, Dassault Systèmes et son partenaire Ordina ont développé une solution à deux volets pour accompagner Eurostar dans son projet.

« Nous avions besoin d’une solution de planification pouvant opérer dans tous les horizons temporels et être configurée pour plusieurs ensembles de règles et de réglementations. Il était également important que cette solution puisse être utilisée de façon intuitive par nos planificateurs à la fois dans l’établissement des plannings et des interventions de maintenance. Par ailleurs, l’intégration de plusieurs langues et fuseaux horaires était capitale », déclare Philippe Dabancourt, Directeur des Services et des performances ferroviaires, Eurostar.

Grâce à l’intégration de la solution DELMIA Quintiq aux systèmes existants, Eurostar pourra optimiser la planification des chefs de train, des gestionnaires et du personnel de salle de contrôle dans trois pays d’Europe, ainsi que rationaliser la programmation de plans de maintenance détaillés de ses trains, conformément aux très complexes règles et réglementations applicables dans tous les horizons temporels. Cette démarche permettra aux planificateurs d’Eurostar de consacrer moins de temps à la saisie des données ou aux tâches administratives, tout en garantissant la qualité des capacités de planification d’Eurostar à longue échéance et en améliorant la productivité sur le long terme. La solution sera hébergée sur le cloud, et une application mobile conviviale permettra d’assurer un flux de communication régulier entre tous les employés d’Eurostar.

« Nous nous réjouissons d’avoir été choisis pour implémenter DELMIA Quintiq dans le but de résoudre le casse-tête complexe que représente la planification des effectifs et des interventions de maintenance d’Eurostar. Grâce à notre expérience de ce secteur, nous sommes en mesure de configurer la solution en fonction des exigences propres à Eurostar et de l’intégrer entièrement à l’environnement informatique existant. Eurostar pourra ainsi maintenir un haut niveau de service au bénéfice de ses clients tout en poursuivant son expansion commerciale », déclare Wouter Tielemans, Directeur Supply Chain d’Ordina.

« Les attentes des consommateurs dans le domaine des services de transport et de la mobilité évoluent et affectent les modèles économiques, tous secteurs d’activité confondus. C’est tout particulièrement le cas du transport ferroviaire à grande vitesse, où les exigences de sécurité et de fiabilité doivent être remplies dans un contexte marqué par des différences entre les réglementations applicables aux trains et des possibilités de changements d’horaires », déclare Olivier Sappin, vice-président industrie transports et mobilité, Dassault Systèmes. « Les méthodes de planification historiques ne répondent plus aux exigences de cette relation en pleine évolution. Des applications intégrées et intelligentes permettent à présent de réduire la complexité de cet environnement et de contribuer à la création de valeur. La confiance qu’accorde Eurostar à Dassault Systèmes témoigne de notre longue expérience dans ce secteur industriel avec les applications DELMIA Quintiq ».

