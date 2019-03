PARIJS--(BUSINESS WIRE)--Bertin Technologies, een dochteronderneming van de CNIM Group, heeft van ITER Organization een contract ontvangen voor het voorlopige ontwerp van de “Density Interferometer Polarimeter” (DIP), een complex optisch diagnostisch systeem dat de plasmadichtheid meet tijdens kernfusie-reacties.

Dit is een belangrijk onderdeel van de toekomstige diagnostische instrumenten van de tokamak-reactor. Het doel van de DIP is om plasma te helpen beheersen door de dichtheid van de elektronen te meten om de stabiliteit ervan te waarborgen en een optimale energieopbrengst te verkrijgen.

