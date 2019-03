PARIJS--(BUSINESS WIRE)--CNIM heeft de lancering aangekondigd van de derde fase van de kaderovereenkomst voor doelgericht bouwen (PBT) met ITER Organization in december 2016. Deze overeenkomst heeft betrekking op de engineering, productie en installatie van speciale gereedschappen voor de installatie van ITER Tokamak. Het omvat het ontwerp en de fabricage van extreem grote hefsystemen voor het hanteren van onderdelen met een gewicht tot 4 ton. Deze structuren, bestaande uit twee niveau-8 torens (18 meter hoog) met een gewicht van ongeveer 40 ton, zullen de Sector Sub Assemblage Tools (SSAT) uitrusten. De SSAT’s zullen worden gebruikt om elke sector van de vacuümkamer van de fusiereactor te assembleren voordat deze wordt overgebracht naar het reactorgebouw, waar ze allemaal zullen worden geassembleerd.

