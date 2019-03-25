IVG Premium E-Liquids宣布與Kollaras & Co建立策略合作夥伴關係

英國普勒斯頓--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--英國市場領導品牌IVG Premium E-Liquids宣布與全球知名的Kollaras & Co建立策略合作夥伴關係。Kollaras & Co專門為澳大利亞多通路的獨立零售商提供支援，是由家族擁有並經營的第三代企業。

Kollaras & Co已取得IVG產品在澳大利亞境內的總經銷權，方便澳大利亞或紐西蘭地區的蒸汽煙玩家們加入六大洲60多個國家的玩家群體，享受到來自IVG的優質英倫風味蒸汽電子煙。

Kollaras & Co董事總經理John Kollaras評論道，這項合作對於一家擁有近60年歷史的企業而言是重要的一步，他評價道：「我們非常高興與IVG合作，我們將繼續努力在我們的產品組合中提供獨特的產品方案，鞏固我們作為動態解決方案供應商的地位。」Kollaras還進一步談到：「品質、地道和熱忱是我們在合作夥伴中尋求的三項核心價值，IVG也不例外。」

IVG執行長Ahsan Bawa評價道：「我們將繼續IVG不可思議的發展旅程，我們屢獲殊榮的多國際品牌將繼續達到新的高度。我們非常自豪且榮幸地歡迎Kollaras家族加入我們，這項策略聯盟將有助於把IVG帶到您身邊的商店。我們非常高興地正式宣布與Kolloras & Co達成的此項合作夥伴關係，這是我們在大洋洲和南太平洋地區邁出的關鍵一步。」

到2019年4月底，Kollaras & Co將在澳大利亞零售市場經銷IVG Premium E-Liquids的26款60毫升和10毫升裝美味電子煙油。

IVG 已榮獲「2019年領先的電子煙油專家」(Leading E-Liquids Specialist 2019)、「最佳甜味（煙油）」(Best Sweet Flavour)等13項國際榮譽，並且在澳大利亞市場的蒸汽電子煙愛好者中獲得了不錯的口碑，這些對於這家澳大利亞公司決定引進此品牌產品發揮了關鍵作用。

最後，Kollaras補充道：「我們的核心創新指標側重於打造客戶看重且能為顧客創造卓越價值的品牌，IVG就是一個優秀的範例。至少可以說，我們對未來的合作夥伴關係和成長前景充滿信心和興奮之情！」

關於IVG Premium E-Liquids - www.ivgeliquids.co.uk

關於Kollaras & Co：www.kollaras.com

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