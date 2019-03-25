IVG Premium E-Liquids宣布与Kollaras & Co建立战略合作伙伴关系

英国普雷斯顿--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--英国市场领导品牌IVG Premium E-Liquids宣布与全球知名的Kollaras & Co建立战略合作伙伴关系。Kollaras & Co专门为澳大利亚多渠道的独立零售商提供支持，是由家族拥有并经营的第三代企业。

Kollaras & Co已取得IVG产品在澳大利亚境内的总分销权，方便澳大利亚或新西兰地区的蒸汽烟玩家们加入六大洲60多个国家的玩家群体，享受到来自IVG的优质英伦风味蒸汽电子烟。

Kollaras & Co董事总经理John Kollaras评论道，这项合作对于一家拥有近60年历史的企业而言是重要的一步，他评价道：“我们非常高兴与IVG合作，我们将继续努力在我们的产品组合中提供独特的产品方案，巩固我们作为动态解决方案提供商的地位。”Kollaras还进一步谈到：“品质、地道和热忱是我们在合作伙伴中寻求的三项核心价值，IVG也不例外。”

IVG首席执行官Ahsan Bawa评价道：“我们将继续IVG不可思议的发展旅程，我们屡获殊荣的多国际品牌将继续达到新的高度。我们非常自豪且荣幸地欢迎Kollaras家族加入我们，这项战略联盟将有助于把IVG带到您身边的商店。我们非常高兴地正式宣布与Kolloras & Co达成的此项合作伙伴关系，这是我们在大洋洲和南太平洋地区迈出的关键一步。”

到2019年4月底，Kollaras & Co将在澳大利亚零售市场分销IVG Premium E-Liquids的26款60毫升和10毫升装美味电子烟油。

IVG 已斩获“2019年领先的电子烟油专家”(Leading E-Liquids Specialist 2019)、“最佳甜味（烟油）”(Best Sweet Flavour)等13项国际荣誉，并且在澳大利亚市场的蒸汽电子烟爱好者中获得了不错的口碑，这些对于这家澳大利亚公司决定引进此品牌产品发挥了关键作用。

最后，Kollaras补充道：“我们的核心创新指标侧重于打造客户看重且能为顾客创造卓越价值的品牌，IVG就是一个优秀的范例。至少可以说，我们对未来的合作伙伴关系和增长前景充满信心和兴奋之情！”

关于IVG Premium E-Liquids - www.ivgeliquids.co.uk

关于Kollaras & Co：www.kollaras.com

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