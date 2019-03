IVG Premium E-Liquids anuncia parceria estratégica com a Kollaras & Co

IVG Premium E-Liquids Announces Strategic Partnership with Kollaras & Co (Photo: Business Wire)

PRESTON, Inglaterra--(BUSINESS WIRE)--A IVG Premium E-Liquids, marca líder no mercado do Reino Unido, anunciou uma parceria estratégica com a renomada empresa Kollaras & Co-A 3, empresa de propriedade familiar. A Kollaras & Co é especializada em apoiar varejistas independentes em vários canais na Austrália.

A Kollaras & Co conseguiu os principais direitos de distribuição de produtos IVG dentro da Austrália, o que permitirá que os vapers australianos se juntem a vapers de mais de 60 países e 6 continentes que saboreiam os sabores britânicos premium da IVG.

John Kollaras, diretor administrativo da Kollaras & Co, comentou que a aliança foi um passo importante para o negócio de quase 60 anos, comentando “Estamos entusiasmados em fazer parceria com a IVG, enquanto continuamos a nos esforçar para oferecer uma oferta única dentro do nosso portfólio e consolidar nossa posição como um provedor de soluções dinâmicas”. Kollaras continuou: “Qualidade, autenticidade e paixão são três valores-chave que buscamos em parceiros, e a IVG não é uma exceção a isso.”

Ahsan Bawa, CEO da IVG, comentou que “Nossa incrível jornada continua aqui na IVG, nossa marca multi-internacional e premiada continua alcançando novos patamares. Estamos orgulhosos e honrados em dar as boas-vindas à família Kollaras, e essa aliança estratégica ajudará nos esforços para entregar a IVG em uma loja perto de você. Estamos entusiasmados em anunciar oficialmente a parceria com a Kolloras & Co, um passo fundamental para as regiões da Oceania e do Pacífico Sul.”

A Kollaras & Co distribuirá 26 deliciosos e-liquid sabores em 60 ML e 10 ML da IVG Premium E-Liquids para o setor de varejo da Austrália até o final de abril de 2019.

13 Reconhecimentos Internacionais “Leading E-Liquids Specialist 2019”, Melhor Sabor Doce, e mais outros, desempenharam um papel fundamental na empresa australiana, levando os produtos a bordo, juntamente com as revisões existentes dos entusiastas vaper no mercado australiano.

Kollaras fechou com o acréscimo de “Nossas principais métricas de inovação focam na criação de marcas que são valorizadas por nossos clientes e entregam valor excepcional a seus clientes, e a IVG é um exemplo fantástico disso. Estamos confiantes e empolgados com a parceria e com nossas perspectivas de crescimento no próximo ano, para dizer o mínimo!”

Sobre o IVG Premium E-Liquids - www.ivgeliquids.co.uk

Sobre a Kollaras & Co: www.kollaras.com

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.