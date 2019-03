IVG Premium E-Liquids Announces Strategic Partnership with Kollaras & Co (Photo: Business Wire)

PRESTON, Inghilterra--(BUSINESS WIRE)--IVG Premium E-Liquids, il marchio leader sul mercato del Regno Unito, ha annunciato una collaborazione strategica con l'azienda di fama internazionale Kollaras & Co – società di proprietà e a conduzione familiare di 3a generazione. Kollaras & Co è specializzata nel supporto a rivenditori indipendenti pluricanale in Australia.

Kollaras & Co si è aggiudicata i principali diritti di distribuzione per i prodotti IVG in Australia, che consentiranno ai vaper del continente australe di unirsi ai vaper di oltre 60 paesi e 6 continenti che fumano sigarette elettroniche con gli aromi britannici di qualità superiore prodotti da IVG.

