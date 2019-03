LONDRA--(BUSINESS WIRE)--Process Systems Enterprise (PSE), azienda che sviluppa soluzioni avanzate per la modellazione di processi, oggi ha annunciato di avere siglato un accordo a lungo termine con SCG, una delle più grandi aziende petrolchimiche integrate dell’Asia sud-orientale, per standardizzare la tecnologia di modellazione gPROMS® di PSE per operazioni e progetti digitali.

SCG applica modelli di processo all’avanguardia nell’ambito di iniziative di progettazione digitale per esplorare rapidamente ed efficacemente lo spazio delle decisioni relative al processo al fine di ridurre l’incertezza e prendere decisioni operative e progettuali con maggiore velocità e sicurezza. È così in grado di accelerare l’innovazione e ottimizzare la progettazione e il funzionamento dei propri stabilimenti di processo.

