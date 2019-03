Společnost Corsair Infrastructure Partners oznámila dlouhodobé investice firmy HarbourVest Partners

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Společnost Corsair Infrastructure Partners (dále jen “CIP”), globální investiční divize firmy Corsair Capital (dále jen “Corsair”) se zaměřením na investice do infrastruktury, dnes oznámila, že firma HarbourVest Partners (dále jen “HarbourVest”), přední institucionální investor do řady domácích i zahraničních projektů z různých oborů, investovala do 3 nových fondů typu CIP (fondy zaměřené na posílení kapitálu) v oblasti letecké, přístavní a silniční infrastruktury.

Začátkem letošního roku nové CIP fondy dokončily akvizice podílů ve třech společnostech, a to letištního developera firmy Vantage Airport Group, australské společnosti DP World Australia, která se zabývá vykládkou a nakládkou zboží v přístavech a španělského provozovatele placených dálnic, firmy Itínere Infraestructuras.

Fondy podíly nakoupily od různých majitelů, včetně firmy Gateway Infrastructure Investments, která je jednou z největších firem, řízených fondy CIP. Investice od společnosti HarbourVest přichází v rámci dlouhodobé investiční institucionální strategie do fondů typu CIP a bude hrát důležitou úlohu při naplňování růstových strategií ve všech třech platformách, do kterých tyto nové CIP fondy investovaly.

Hari R. Rajan, generální ředitel firmy Corsair a ředitel fondů CIP, řekl: “Velmi nás těší, že můžeme společnost HarbourVest přivítat jako hlavního investora do našich nových fondů. Firma HarbourVest se těší skvělé pověsti a má dlouhodobé zkušenosti se spoluprací s partnerskými firmami v oblasti infrastruktury a my se tak můžeme těšit na dlouhodobou a produktivní spolupráci.”

Kevin Warn-Schindel, generální ředitel firmy HarbourVest, řekl: “Těšíme se na spolupráci s firmou Corsair při těchto investicích, protože věříme, že špičkové portfolio aktiv, které profesionální a odborný tým investorů společnosti Corsair spravuje, je pro firmu HarbourVest atraktivní investicí do infrastruktury. Těšíme se na spolupráci s firmou Corsair a jejím manažerským týmem a věříme, že z dlouhodobého hlediska naše investice porostou.”

O společnostech Corsair Capital a Corsair Infrastructure Partners

Firma Corsair Capital byla založena v roce 1992 a je předním globálním investorem do specializovaných projektů. Firma Corsair je prověřenou platformou v oblasti investování, s vysokým renomé, které poskytuje prakticky kompletní portfolio finančních služeb, včetně správy majetku, platebních a finančních technologií, služeb, pojišťovnictví, bankovnictví a specializovaných projektů. Od svého založení firma investovala jako hlavní investor nebo spoluinvestor do aktiv v hodnotě 8 miliard dolarů.

Firma má rovněž globální pobočku pro investování a řízení investic, a to společnost Corsair Infrastructure Partners, která byla založena v roce 2015 a spravuje celková aktiva v oblasti investic do infrastruktury s hodnotou 2,9 miliardy dolarů. Více informací o společnosti Corsair Infrastructure Partners najdete na webových stránkách www.corsair-infrastructure.com.

O společnosti HarbourVest Partners

HarbourVest je nezávislou globální investiční společností s více než 36 lety zkušeností. Firma k 31.12.2018 spravovala celková aktiva v hodnotě vyšší než 58 miliard dolarů.

Společnost v rámci své globální investiční platformy nabízí svým zákazníkům investiční příležitosti v řadě různých oblastí, včetně primárních a sekundárních investičních fondů, partnerského investování a dalších služeb. Firma HarbourVest má více než 500 zaměstnanců, včetně více než 100 odborníků na investování, a to jak v Asii a Evropě, tak v Americe. Globální tým společnosti upsal více než 35 miliard dolarů do nově založených fondů, dokončil akvizice v hodnotě více než 19 miliard dolarů a investoval více než 9 miliard dolarů přímo do provozních společností. Díky partnerství s firmou HarbourVest získávají zákazníci přístup k na míru šitým řešením, dlouhodobým vztahům a prověřeným výsledkům.

