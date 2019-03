A Corsair Infrastructure Partners hírt adott a HarbourVest Partners hosszú távú befektetéseiről

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--A HarbourVest három, a CIP által kezelt, szállítási infrastruktúrára összpontosító alapba fektet be - A Corsair Capital (a továbbiakban "Corsair") globális infrastrukturális befektetésekre szakosodott cége, a Corsair Infrastructure Partners (a továbbiakban "CIP") ma bejelentette, hogy a számos eszközosztállyal foglalkozó és a világ számos táján aktívan tevékenykedő vezető intézményi befektető, a HarbourVest Partners (a továbbiakban "HarbourVest") három új, a CIP által kezelt alapba fektet be, melyek a repülőtéri, kikötői és közúti infrastuktúrába való tőkebefektetések céljára jöttek létre.

Az év elején a CIP új alapjai sikeresen lezártak három részvénypakett-vásárlási ügyletet, melynek eredményeként több eladótól (ideértve a korábban a CIP kezelésében lévő Gateway Infrastructure Investments-et) való részvényvásárlással tulajdonosi hányadot szereztek három platform vállalatban (a repülőtérfejlesztő Vantage Airport Group-ban, az ausztrál rakodócégben, a DP World Australia-ban és a spanyol fizetőautópálya-üzemeltető Itínere Infraestructuras-ban). A HarbourVest befektetésének forrása hosszú lejáratú intézményi tőke, melyet olyan infrastruktúra-tőkebefektetők támogatására fordít, mint amilyen a CIP is. A HarbourVest által biztosított források fontos szerepet fognak játszani a CIP három platform vállalatával kapcsolatos fejlesztési stratégiák megvalósításában.

Hari R. Rajan, a Corsair ügyvezető igazgatója, a CIP vezetője a következőket nyilatkozta: "Nagy örömmel üdvözöljük a HarbourVestet új alapjainkba való vezető befektetőként. A HarbourVest neves cég, amely már számos sikeres együttműködési projektet tud maga mögött az infrastruktúrafejlesztési ágazatban tevékenykedő partnerekkel, és nagy várakozással tekintünk ez elé a hosszú távú és minden bizonnyal gyümölcsöző kapcsolat elé."

Kevin Warn-Schindel, a HarbourVest ügyvezető igazgatója elmondta: "Nagy izgalommal készülünk a Corsair-rel a befektetésünk keretében való együttműködésre. Úgy gondoljuk, a Corsair tapasztalt befektetési szakemberekből álló csapata által kezelt kiemelkedő minőségű infrastrukturális eszközöket tartalmazó portfólió olyan vonzó befektetési cél, amely tökéletesen megfelel a HarbourVest infrastrukturális fejlesztési stratégiájának. Alig várjuk, hogy megkezdhessük a közös munkát a Corsair-rel és a platform cégek vezetőségével annak érdekében, hogy biztosíthassuk azok hosszú távú növekedését."

Amit a Corsair Capitalról és a Corsair Infrastructure Partners-ről tudni kell…

Az 1992-ben alapított Corsair Capital vezető globális szakbefektető cég. A Corsair, amely igen neves magántőke befektetőkből álló befektetői háttérrel rendelkezik, a pénzügyi szolgáltatási ágazat szinte összes szektorában eszközölt már befektetéseket, ideértve a vagyon- és eszközkezelést, a fizetéseket és pénzügyi technológiákat, a pénzügyi szolgáltatásokat, a biztosítást és a banki és speciális hitelezést. Tevékenységének megkezdése óta a cég fő vagy társbefektetőként összesen 8 milliárd USA dollár értékben hajtott végre magántőke-befektetési projekteket. A vállalat tulajdonát képezi egy globális infrastrukturális magántőke-befektető és befektetéskezelő vállalkozás is, a 2015-ben alapított Corsair Infrastructure Partners, amely egy 2,9 milliárd USA dollár értékű infrastrukturális befektetési alapot kezel. További információk a Corsair Infrastructure Partners-ről a következő internetes címen állnak rendelkezésre: www.corsair-infrastructure.com.

Amit a HarbourVest Partners-ről tudni kell…

A HarbourVest 36 évre visszanyúló tapasztalatokkal rendelkező, független, globális, magánpiaci szakbefektető cég, amely 2018. december 31-i adatok szerint több mint 58 milliárd USA dollár értékű eszközt kezel. A cég szilárd alapokon nyugvó globális tevékenysége keretében számos befektetési lehetőséget kínál ügyfeleinek, kezdve az alapokba való elsődleges befektetésektől, a másodlagos befektetéseken és vegyes alapokba való közvetlen társbefektetéseken át az elkülönítetten kezelt eszközökig. A HarbourVest több mint 500 alkalmazottat foglalkoztat, köztük 100-nál is több befektetési szakértőt Ázsiában, Európában és az amerikai kontinensen. A cég globális csapata több mint 35 milliárd USA dollárt biztosított újonnan létrehozott alapok számára, több mint 19 milliárd USA dollár értékű közvetlen, részvényesektől való vásárlást bonyolított le, és több mint 9 milliárd USA dollárt fektetett be közvetlenül működő vállalatokba. A HarbourVesttel partneri kapcsolatot létesítő ügyfelek számára a cég egyedi igényeik szerint testre szabott megoldásokat, hosszú távú, megbízható támogatást, hasznos befektetési javaslatokat és információkat és nyereséges befektetéseket kínál.

